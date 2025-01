Γροιλανδία: Ο Τραμπ Τζούνιορ έταξε «δωρεάν γεύμα σε άστεγους» για να συμμετέχουν στην εκδήλωση

Μια ομάδα Γροιλανδών που παρακολούθησαν ένα γεύμα που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φορώντας καπέλα Make America Great Again δεν ήταν «αφοσιωμένοι υποστηρικτές» του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, αλλά άστεγοι, που συμμετείχαν στην εκδήλωση όταν τους έταξαν δωρεάν φαγητό.

Ο Τραμπ Τζούνιορ επισκέφτηκε την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουύκ, την περασμένη εβδομάδα, λίγο αφότου ο πατέρας του δήλωσε ότι ήταν «απόλυτη αναγκαιότητα», οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της ημιαυτόνομης επικράτειας της Δανίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Τραμπ Τζούνιορ πήγε στο ξενοδοχείο Hans Egede για μεσημεριανό γεύμα με μια ομάδα ανθρώπων που φορούσαν καπέλα Maga. Αφού κάλεσαν τον πατέρα του στο τηλέφωνο, έβαλαν την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση κι εκείνος ακούστηκε να λέει: «Θα σας φερθούμε καλά».

Filming for @ArtoftheSurge in Greenland.



President Trump just called into a lunch @DonaldJTrumpJr, @charliekirk11 and @SergioGor are having with the local community in Nuuk. pic.twitter.com/T1Hca62GQB