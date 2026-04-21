Γροιλανδία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Νουούκ μετά από απειλή για βόμβα

Φωτ.: Quintin Soloviev / Wikimedia
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου στη Γροιλανδία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκκένωση του αεροδρομίου της Νουούκ, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται την αστυνομία της Γροιλανδίας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την ταυτότητά του ή τον λόγο που συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο ή επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Τέτοιου είδους περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία γύρω από το συμβάν.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;

Μια πυρηνική δύναμη που δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει έναν ρόλο πρώτης γραμμής στον πόλεμο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πάντα καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ ΛΟΑΤΚΙ+

Διεθνή / Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ την καλεί να καταργήσει τον νόμο κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που προώθησε ο Όρμπαν

Σύμφωνα με την απόφαση ο νόμος για την προστασία των παιδιών του 2021 εισάγει παράνομη διάκριση εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και είναι η πρώτη φορά που κράτος-μέλος παραβιάζει τον Χάρτη θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
THE LIFO TEAM
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Διεθνή / Διεθνής Αμνηστία: «Αντισταθείτε σε ηγέτες-αρπακτικά» όπως οι Τραμπ, Πούτιν, Νετανιάχου - Η έκθεση-κάλεσμα

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, ειδικά αυτοί οι τρεις αρχηγοί κρατών περιφρόνησαν τους κανόνες και τους διεθνείς οργανισμούς που καθιερώθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
THE LIFO TEAM
 
 