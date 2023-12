Google: Αυτές είναι οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις για το 2023

Στιγμές της ποπ κουλτούρας, θάνατοι διάσημων προσώπων και ειδησεογραφία με παγκόσμιο αντίκτυπο είναι ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις στη Google μέσα στο 2023.

Η Google δημοσίευσε το «Year in Search» (Έτος αναζήτησης) που αποτυπώνει τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις των χρηστών του διαδικτύου μέσα στο 2023. Στην κορυφή των αναζητήσεων βρέθηκε ο πόλεμος στο Ισραήλ, ενώ ακολουθούν η εξαφάνιση του υποβρυχίου Titan τον Ιούνιο και οι καταστροφικοί σεισμοί του Φεβρουαρίου σε Τουρκία και Συρία.

Το πιο δημοφιλές πρόσωπο της Google ήταν ο Νταμάρ Χάμλιν, ο αθλητής του NFL που κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα στις αρχές Ιανουαρίου, αλλά μέσα στη χρονιά επέστρεψε στα γήπεδα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο Τζέρεμι Ρένερ, του οποίου η ζωή κινδύνεψε από χιονοστιβάδα στις αρχές του έτους, ο Μάθιου Πέρι και η Τίνα Τέρνερ που έφυγαν από τη ζωή μέσα στο 2023.

Στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, στις αναζητήσεις της Google κυριάρχησε η ταινία «Barbie», ενώ πολύ ψηλά βρέθηκαν και οι σειρές «The Last of Us», «Wednesday» και «Ginny and Georgia». Στα αθλητικά ήρθε πρώτη στις αναζητήσεις η ομάδα Inter Miami CF, το νέο «σπίτι» του Αργεντινού Λιονέλ Μέσι.

Πολλοί χρήστες αναζήτησαν ερωτήσεις όπως «γιατί τα εισιτήρια για τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ είναι τόσο ακριβά». Παράλληλα, πρώτη στις αναζητήσεις με ορισμούς της αργκό τερμάτισε η λέξη «rizz», η οποία πρόσφατα ονομάστηκε λέξη της χρονιάς στην Οξφόρδη.

Με πληροφορίες από AFP