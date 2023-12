Η Google γιόρτασε 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Με μια εκδήλωση στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, στην Αθήνα, η Google Ελλάδας γιόρτασε την επέτειο 15 ετών παρουσίας της στη χώρα. Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία να γίνει αναφορά σε αξιοσημείωτα ορόσημα των δράσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς και σε σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, σε συνεργασία της Google με την τοπική κοινωνία και οργανισμούς της χώρας. Ήταν επίσης και μια ευκαιρία να συζητηθούν και οι μελλοντικές προοπτικές.

"Η κοινή δράση που λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την κοινωνία ήταν πάντα ο τρόπος για να επιτυγχάνουμε σπουδαία αποτελέσματα. Είμαι πολύ περήφανη για τη σύμπραξη που έχουμε δημιουργήσει με την Ελλάδα", δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου. "Διαχρονικό μας όραμα είναι η οργάνωση της πληροφορίας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη και χρήσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό το όραμα παραμένει δέσμευση μας, σήμερα περισσότερο από ποτέ", συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κ. Αντωνάκου υποδέχθηκε επί σκηνής τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια συζήτηση με τη συμμετοχή και του Yossi Matias, VP of Engineering & Research της Google, σχετικά με τη θετική επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην αντιμετώπιση προκλήσεων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: “Όσον αφορά στη Google και την Ελλάδα, προσβλέπουμε να εργαστούμε, όπως κάνουμε, σε πολλά χρήσιμα έργα που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως έχουμε ήδη πράξει: να προσφέρουμε απλές ψηφιακές δεξιότητες ή να εξετάσουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να προωθήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτά είναι απλά προβλήματα, δεν χρειάζεται να αναλογιστούμε όλα τα πολύπλοκα ηθικά θέματα που προκύπτουν όταν αντιμετωπίζουμε πιο περίπλοκα ζητήματα.”

Αναφερόμενος στην ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνολογία ο Yossi Matias εξήγησε: "Η πρώτη αρχή της Google, όπως αναγράφεται στα AI Principles της εταιρείας, είναι "Να είσαι κοινωνικά επωφελής". Πρόσθεσε επίσης πως, "Εστιάζοντάς στις ανάγκες της κοινωνίας, εργαζόμενοι σε ένα διεπιστημονικό και συλλογικό ερευνητικό πλαίσιο και μετρώντας τον αντίκτυπο στην κοινωνία, οδηγούμαστε σε λύσεις με βάση την ΑΙ που είναι ουσιαστικές, μακροπρόθεσμα ωφέλιμες και ευεργετικές. Από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και το μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας, μέχρι την προσπάθεια να καταστεί ο ψηφιακός κόσμος πιο προσιτός, στόχος μας είναι να εφαρμόζουμε την ΑΙ με υπεύθυνο τρόπο και να βοηθάμε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε σε όλο τον κόσμο".

Μιλώντας για την ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου, η Πέγκυ Αντωνάκου επισήμανε ότι η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων μπορεί να βοηθήσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. "Παρότι είναι συναρπαστικό να παρακολουθούμε όλες αυτές τις τολμηρές καινοτομίες, το σημαντικό είναι να γίνονται σωστά. Η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή: το θέμα είναι πώς την αξιοποιείς. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Από την παραγωγή εμβολίων μέχρι την ουδετεροποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει την προοπτική να λύσει μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας και να ωφελήσει αμέτρητες ζωές. Αλλά επειδή πρόκειται για μία νέα και ανερχόμενη τεχνολογία, υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης της".

Από την πλευρά του, ο Yossi Matias τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους μεγάλους “παίκτες” του κλάδου της τεχνολογίας, για την υποστήριξη της εξέλιξης και την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών: "Θεωρούμε αποστολή μας την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο τολμηρό, αλλά υπεύθυνο και, σε συνεργασία με τους εταίρους μας – τις κυβερνήσεις, τον ακαδημαϊκό κλάδο, τα διάφορα οικοσυστήματα και τις ΜΚΟ - τη δημιουργία τεχνολογικών λύσεων που συμπληρώνουν και στηρίζουν τις προσπάθειες τους. Μαζί, είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, η λύση των οποίων έμοιαζε αδύνατη μέχρι σήμερα - από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι την ευρύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη".

Σημαντικά ορόσημα της Google στην Ελλάδα

Η Google άνοιξε τα γραφεία της στην Ελλάδα το 2008, έχοντας πάντα κατά νου το βασικό στόχο της εταιρείας που είναι η διάθεση της πληροφορίας προς όλους -και στην Ελλάδα. Το 2011, η ελληνική έκδοση του Google Maps (maps.google.gr) εμπλουτίστηκε με πληροφορίες για τα ΜΜΜ, ενώ το 2014 κυκλοφόρησε το Street View . Επίσης, το 2012 κυκλοφόρησε η ελληνική έκδοση του YouTube ενώ αντίστοιχα, το 2019, ακολούθησε το YouTube Music και, το 2020, το YouTube Kids.

​​Το 2012 σηματοδότησε την άφιξη του Google Arts and Culture. Μέσα από την νέα αυτή υπηρεσία, χρήστες του διαδικτύου από όλο τον κόσμο μπορούν να εξερευνήσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 15 συνεργάτες έχουν ενταχθεί έως τώρα σ΄ αυτή την πλατφόρμα που φιλοξενεί πλέον μια μεγάλη συλλογή από αρχαία κειμήλια, street art , παιδικές ζωγραφιές και έργα από γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

Η δέσμευση της Google προς την Ελλάδα δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τα προϊόντα της. Το 2014 ήταν η χρονιά που ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Ο τουρισμός υπήρξε ανέκαθεν ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά μέχρι τότε δεν είχε αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Η Google στήριξε τους εργαζομένους στο κλάδο του τουρισμού μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, με το πρόγραμμα Grow Greece with Google που ξεκίνησε το 2020, η Google είχε ως στόχο τη στήριξη της ανάκαμψης της Ελλάδας μέσω της τεχνολογίας. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εκπαιδευτούν μέχρι στιγμής πάνω από 275.000 επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Το 2021, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του στις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία, το Android Earthquake Alerts ξεκίνησε τη πιλοτική λειτουργία του και στην Ελλάδα. Σε μια φυσική καταστροφή κάθε δευτερόλεπτο μετράει και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή του κόσμου. H στήριξη στην Ελλάδα σε περιόδους κρίσης συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο του έργου της Google Ελλάδας. Το 2023, η Google επέκτεινε το σύστημα πρόβλεψης πλημμυρών στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα Flood Hub περιλαμβάνει πλέον περιοχές της χώρας μας που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης σε πλημμύρες ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, οργανισμούς βοήθειας και μεμονωμένους χρήστες προκειμένου να λαμβάνουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και να προετοιμάζονται για πιθανές πλημμύρες, έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα και προβλέψεις βάθους 7 ημερών.

Το 2022, η Google ανακοίνωσε τα σχέδια της για την δημιουργία του πρώτου Cloud Region στην Ελλάδα με απώτερο στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AlphaBeta Economics, μέχρι το 2030, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει συνολικά 2,2 δισ. δολάρια στο εθνικό ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τη δημιουργία περισσότερων από 19.400 νέων θέσεων εργασίας.

Το Νοέμβριο του 2022 ξεκίνησε και το “Athens. The city is the museum”, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Google, για να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες και ανεξερεύνητες πλευρές της Αθήνας και η ίδια η πόλη ως ένας τουριστικός προορισμός ιδανικός για όλο το χρόνο. Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Αθήνα, όπως επίσης και τους κατοίκους της, μέσω μιας σειράς ακουστικών περιπάτων με τη χρήση των Google Maps, να ανακαλύψουν την πόλη, περπατώντας και να εξερευνήσουν τους μοναδικούς θησαυρούς της μέσα από αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες.

Το 2023 ήταν μια σημαντική χρονιά για τη Google στην Ελλάδα και για την Τεχνητή Νοημοσύνη από προϊοντική σκοπιά. Το Google Bard "έμαθε" ελληνικά παρέχοντας νέους τρόπους δημιουργικής αλληλεπίδρασης με το Bard. Επίσης η υπηρεσία Immersive View στο Google Maps ενημερώθηκε με προσθήκες ελληνικών μνημείων, όπως ​τον Παρθενώνα, το Ερεχθείο , το Θέατρο του Διονύσου, την Πύλη του Αδριανού και το ναό του Ολυμπίου Διός .

Επίσης, το 2023, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Google Safety Engineering Center (GSEC) στη Μάλαγα της Ισπανίας, ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, το οποίο θα παρέχει σε πανεπιστήμια τα απαραίτητα μέσα για την εκπαίδευση των φοιτητών που ενδιαφέρονται για την κυβερνοασφάλεια. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης πανευρωπαϊκής κοινότητας εκπαιδευτών κυβερνοασφάλειας στα πανεπιστήμια υπό την καθοδήγηση του European Cyber Conflict Research Initiative (“ECCRI”). Μεταξύ των χωρών που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι και η Ελλάδα.

Τέλος, σήμερα το Google.org ανακοίνωσε τη στήριξή του στο ICLEI Europe με 1 εκατομμύριο ευρώ για την προώθηση περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων που αξιοποιούν δεδομένα, σε ελληνικές πόλεις. Το ICLEI Local Governments for Sustainability θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση προκειμένου να ξεκινήσει μια ανοιχτή πρόσκληση όπου οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έως και 275.000 EUR για τα επιλέξιμα έργα τους. Η οικονομική στήριξη αφορά σε πόλεις-μέλη του EU Mission for Climate Neutral and Smart Cities που έχουν υπογράψει την "Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή" της ΕΕ. Τέτοιες πόλεις στην Ελλάδα είναι: περιοχές της Αθήνας (Κέντρο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη), Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.