Γνωστό κλαμπ του Βερολίνου αρνήθηκε την είσοδο στον Έλον Μασκ, σύμφωνα με πληροφορίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla and Space X, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, φαίνεται πως δεν κατάφερε να μπει σε ένα από τα πιο διάσημα κλαμπ του Βερολίνου.

Σε μία πρόσφατη επίσκεψή του στην γερμανική πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο, όπου εγκαινίασε ένα ολοκαίνουργιο εργοστάσιο Tesla, ο δισεκατομμυριούχος αποφάσισε να πάει μεταξύ άλλων σε ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα κλαμπ της πόλης για να γιορτάσει το νέο του απόκτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γερμανικά Μέσα ωστόσο, κατέληξε να του απαγορευθεί η είσοδος στο κλαμπ Berghain.

Μεταμφιεσμένος σε μια μάσκα Ζορό, ο Έλον Μασκ εντοπίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο το Βερολίνο. Μεταξύ αυτών το KitKatClub, ένα διάσημο κλαμπ με φετιχιστικό σόου και αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα από δέρμα, λάτεξ, εσώρουχα και άλλα, καθώς και στο κλαμπ Sisyphos που στεγάζεται σε πρώην εργοστάσιο.

Όλη αυτή η διασκέδαση οδήγησε σε πολλά tweets με υπονοούμενα από τον δισεκατομμυριούχο σχετικά με τη λέξη ειρήνη που αναγράφεται έξω από το κλαμπ Berghain.

«Ειρήνη. Ειρήνη; Μισώ τη λέξη. Όσοι ενδιαφέρονται για την ειρήνη (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου) δεν χρειάζεται να την ακούν. Και αυτοί που δεν νοιάζονται για την ειρήνη; Καλά …» έγραψε όλο υπονοούμενα ο Μασκ.

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν οι ιθύνοντες του κλαμπ αρνήθηκαν την είσοδο σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη ή αν ο ίδιος δεν θέλησε να μπει.

Πάντως το κλαμπ αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αυστηρή πολιτική να μην συζητά δημόσια, οτιδήποτε από όλα όσα συμβαίνουν μέσα ή γύρω από το κλαμπ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον χρήστη του φόρουμ του Reddit r/Berlin, KaspersLunita, ο Έλον Μασκ έφτασε στην αρχή της ουράς έξω από το κλαμπ και στη συνέχεια τον απομάκρυναν.

Peace. Peace? I hate the word. Those who do care about peace (myself aspirationally included) don’t need to hear it. And those who don’t care about peace? Well …