Δύο ιπποπόταμοι έφτασαν σε θεματικό πάρκο της Βρετανίας μετά από ταξίδι σε όλη την Ευρώπη

Δύο νεαρές αδελφές ιπποπόταμοι, έφτασαν στο Longleat Safari Park της Βρετανίας, μετά από ένα ταξίδι σε όλη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα μετά από ένα ταξίδι 1.255 χιλιομέτρων από την Τσεχία οι δύο ιπποπόταμοι, η 4χρονη Ματίλντα και η 3χρονη Μανόν, έφτασαν στο διάσημο θεματικό πάρκο άγριας ζωής στο Γουιλσάιρ, την Τετάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι οι πρώτοι ιπποπόταμοι που αποκτά το πάρκο εδώ και πάνω από 40 χρόνια.

Το Longleat Safari Park είναι το πρώτο drive‑through σαφάρι, εκτός Αφρικής. Άνοιξε το 1966, επιτρέποντας στους επισκέπτες να οδηγούν μέσα από εκτάσεις με ελεύθερη μετακίνηση μεγάλων θηλαστικών, όπως λιοντάρια και τίγρεις.

Εκτείνεται σε περίπου 9.000 στρέμματα, που περιλαμβάνουν σαφάρι, κήπους, το επιβλητικό Longleat House και πολλά άλλα. Στο πάρκο συναντώνται πάνω από 500 είδη ζώων, όπως καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, τίγρεις, λιοντάρια, λύκοι, ιπποπόταμοι και άλλα.

Say hello to Matylda and Manon 🦛👋

The sisters are the first hippos to arrive at Longleat in more than 40 years after their journey from the Czech Republic, and will be joined by Lola and Hodor from @ZSLWhipsnadeZoo in the next couple of weeks. pic.twitter.com/dBNK05YAbH