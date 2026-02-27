Η Jellybean, ο πιο χαριτωμένος πυγμαίος ιπποπόταμος του ίντερνετ, έφτασε στην Αριζόνα

Οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι αποτελούν απειλούμενο είδος - Ο πληθυσμός τους στη φύση υπολογίζεται στα 2.500 άτομα

Ένας μικροσκοπικός, αλλά ήδη διάσημος, πυγμαίος ιπποπόταμος έφτασε στον ζωολογικό κήπο Wildlife World Zoo στην Αριζόνα και έχει ήδη κλέψει την παράσταση.

Η Jellybean, όπως ονομάστηκε, μεταφέρθηκε εκεί μαζί με τους γονείς της και από την πρώτη στιγμή έγινε το νέο αξιοθέατο του πάρκου.

Το όνομά της δεν προέκυψε τυχαία: επιλέχθηκε μέσω δημόσιου διαγωνισμού, με τους επισκέπτες να ψηφίζουν ανάμεσα σε γλυκές επιλογές, ώστε να «δέσει» θεματικά με τη μητέρα της, Lollipop (γλειφιτζούρι), και τον πατέρα της, Tootsie Roll (είδος καραμέλας). Το Jellybean (ζελεδάκι) επικράτησε με ποσοστό 81,3%, αφήνοντας πολύ πίσω τα Cadbury, Twixi και Taffy.

New pygmy hippo sensation 'Jellybean' arrives at an Arizona zoo pic.twitter.com/7xBhCaFmUA — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Σπάνιες οι γεννήσεις των πυγμαίων ιπποποτάμων

Κατά τη γέννησή της ζύγιζε μόλις 4,9 κιλά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, όμως, έφτασε ήδη τα 14,9 κιλά, και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι στην ενήλικη ζωή τους μπορούν να φτάσουν τα 160 έως 270 κιλά.

Οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι αποτελούν απειλούμενο είδος, με τον πληθυσμό τους στη φύση να υπολογίζεται σε περίπου 2.500 άτομα. Οι γεννήσεις τους θεωρούνται σπάνιες, γι’ αυτό και η άφιξη της Jellybean στον ζωολογικό κήπο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα προγράμματα διατήρησης και αναπαραγωγής.

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο χαριτωμένο όνομα για αυτόν τον αξιολάτρευτο μικρό ιπποπόταμο», δήλωσε η πρόεδρος του ζωολογικού κήπου, Κρίστι Χέιντεν.

Με πληροφορίες από Reuters