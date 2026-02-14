Γιατί Τζέφρι Έπσταϊν και Στιβ Μπάνον ήθελαν να «καταστρέψουν» τον Πάπα Φραγκίσκο

Σε έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτεται πως ο Στιβ Μπάνον επικοινωνούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επιθυμώντας να ενορχηστρώσουν μία εκστρατεία για την υπονόμευση του πάπα Φραγκίσκου.

Ειδικότερα, ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως συζητούσε στρατηγικές με τον, καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Επστάιν κατά του Πάπα Φραγκίσκου, με τον πρώτο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ελπίζει να «καταστρέψει» τον ποντίφικα.

Μηνύματα που αντάλλαξαν το 2019, τα οποία κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον προσέγγισε τον χρηματιστή στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον πρώην ποντίφικα, μετά την αποχώρηση του από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Γιατί ο Μπάνον ασκούσε κριτική στον πάπα Φραγκίσκο

Ο Μπάνον είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο της «κυριαρχικής» του οπτικής, ενός είδους εθνικιστικού λαϊκισμού που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη το 2018 και το 2019. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν ότι ο Επστάιν βοηθούσε τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ να αναπτύξει το κίνημά του. «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Επστάιν τον Ιούνιο του 2019. «Τους Κλίντον, τον Σι Τζινπίνγκ, τον Φραγκίσκο, την ΕΕ, όλους φίλε».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του εθνικιστικού κινήματος Μπάνον. Το 2018, ο πρώην σύμβουλος Τραμπ χαρακτήρισε τον Φραγκίσκο -στο περιοδικό The Spectator- ως «απεχθή», κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τις «παγκόσμιες ελίτ». Σύμφωνα με τα «SourceMaterial», προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, νυν αντιπρόεδρο της Ιταλίας, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τις βλέψεις του Μπάνον, όπως περιγράφει σχετικά το CNN. Χαρακτηριστικά, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ δημιούργησε γραφείο στη Ρώμη όταν διηύθυνε το Breitbart News και συμμετείχε σε προσπάθειες να δημιουργήσει μια «σχολή μονομάχων» για την υπεράσπιση των ιουδαϊο-χριστιανικών αξιών κοντά στην Αιώνια Πόλη.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, από την άλλη, ήταν αντίβαρο στην κοσμοθεωρία Τραμπ, επικρίνοντας έντονα τον εθνικισμό και προωθώντας την υπεράσπιση των μεταναστών ως χαρακτηριστικό της παποσύνης του. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Επστάιν αρκετές φορές στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον Πάπα.

Τι αναφέρονται στα μηνύματα Έπσταϊν - Μπάνον για τον Πάπα Φραγκίσκο

Στα μηνύματα αυτά, ο Μπάνον αναφέρεται στο βιβλίο In the Closet of the Vatican (2019) του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ, το οποίο αποκαλύπτει μυστικά και υποκρισίες σε υψηλά επίπεδα της εκκλησίας. Ο Μαρτέλ ισχυρίζεται ότι το 80% του κλήρου στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ κρατούν τη σεξουαλικότητά τους μυστική.

Ο Μπάνον έδειξε ενδιαφέρον να μετατρέψει το βιβλίο σε ταινία και φαίνεται να πρότεινε τον Επστάιν ως εκτελεστικό παραγωγό. Ωστόσο, ο χρηματιστής δεν φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση και φαίνεται να ρωτά για το αν ο Μπάνον θα γυρίσει ταινία για τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι. Ο Μαρτέλ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί συμφωνία για ταινία, καθώς τα δικαιώματα ήταν στα χέρια του εκδότη του. Ο Μαρτέλ πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «εκμεταλλευτεί» το βιβλίο εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι στις 1 Απριλίου 2019, ο Επστάιν έστειλε στον εαυτό του άρθρο για το In the Closet of the Vatican και αργότερα έστειλε στον Μπανον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάννον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ απάντησε «εύκολη επιλογή».

Ο βιογράφος του Πάπα, Όστεν Ιβερειγκ, δήλωσε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο για να εκθέσει και να πλήξει τον Πάπα Φραγκίσκο, ισχυριζόμενος ότι «καθαρίζει» την εκκλησία. Τα μηνύματα αυτά δείχνουν επίσης ότι ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ επικοινωνούσε με τον Επστάιν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων και λίγο πριν τη σύλληψή του για διακίνηση ανηλίκων.

Με πληροφορίες από CNN