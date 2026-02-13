Πρίγκιπας Άντριου: Αυξάνεται η πίεση να ερευνηθεί για trafficking - Φέρεται να έφερνε γυναίκες στο Μπάκιγχαμ

Αυξάνεται η πίεση προς στις βρετανικές αρχές, προκειμένου να ξεκινήσουν έρευνα για σεξουαλική διακίνηση κατά του πρίγκιπα Άντριου, μετά από ισχυρισμούς ότι μια γυναίκα μεταφέρθηκε στη Βρετανία με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Έπσταϊν και στη συνέχεια εισήχθη κρυφά στο Μπάκιγχαμ.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Γκόρντον Μπράουν, κατήγγειλε ότι 90 πτήσεις του «Lolita Express» εισήγαγαν κορίτσια από όλο τον κόσμο στη Βρετανία, χαρακτηρίζοντας το σκάνδαλο «το μεγαλύτερο όλων».

Τα στοιχεία προέρχονται από emails που φέρονται να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις μεταφορές και τις επισκέψεις των νεαρών γυναικών στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, με την έγκριση του πρίγκιπα Άντριου.

Σύμφωνα με πηγές, ο πρώην πρίγκιπας χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες οδηγίες προς το προσωπικό του Μπάκιγχαμ για να επιτρέπει την είσοδο των γυναικών, με τις οποίες συναντιόταν χωρίς να τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες ασφαλείας.

Ορισμένες από τις επισκέπτριες ήταν από τη Ρουμανία και τη Ρωσία και υπήρξαν περιπτώσεις όπου συμμετείχαν σε ιδιωτικά δείπνα ή άλλες συναντήσεις στο παλάτι, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν εκτός.

Ο Γκόρντον Μπράουν ζήτησε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου να επανεξετάσει τις έρευνες για τον πρώην Δούκα του Γιορκ, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν πως ορισμένοι στη Βρετανία ενδέχεται να ήταν συνεργοί σε πράξεις σεξουαλικής διακίνησης.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τη βασιλική οικογένεια να διευκρινίσει τι γνώριζε για τις ενέργειες του Άντριου.

Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αρκετές νεαρές γυναίκες μπήκαν στο Μπάκιγχαμ με την άδεια του.

Ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα κωδικό μήνυμα προς το προσωπικό του παλατιού, λέγοντας: «η κυρία Ουίνδσορ θα φτάσει σύντομα, παρακαλώ αφήστε την να μπει και δείξτε της τον δρόμο για τον επάνω όροφο».

Οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έπρεπε να δεχτούν τις επισκέπτριες χωρίς να τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες ασφαλείας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να προκαλεί δυσφορία στους υπεύθυνους προστασίας του παλατιού.

Σημειώνεται ότι οι νέες πληροφορίες περιλαμβάνουν μαρτυρίες γυναικών που επισκέφθηκαν το παλάτι για δείπνο και ξενάγηση, ενώ άλλες είχαν στείλει μηνύματα και συνεννοηθεί με τον Έπσταϊν για προσωπικές συναντήσεις με τον Άντριου στο Royal Lodge.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία και emails που συνδέουν τον πρώην πρίγκιπα με θύματα του Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από The Sun