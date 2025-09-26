Οι τρεις μεγάλες συμφωνίες που υπέγραψαν Τραμπ και Ερντογάν

Μετά τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο ηγέτες πέρασαν στις κεκλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο.

Εκεί υπεγράφησαν τρεις συμφωνίες-σταθμοί, που σηματοδοτούν μια νέα φάση στις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας και συνδυάζουν στρατηγική, οικονομία και ενέργεια.

Συνεργασία στην Πυρηνική Ενέργεια

Υπογράφηκε Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας μεταξύ του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία για ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων, μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση καυσίμων – από μεγάλες εγκαταστάσεις έως μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs).

Για την Τουρκία, η κίνηση αυτή αποτελεί βήμα προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, μειώνοντας την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω πρόσβασης σε τεχνολογία αιχμής.

Η «mega-deal» με την Boeing

Στον Λευκό Οίκο υπεγράφη η πολυσυζητημένη συμφωνία μεταξύ της Turkish Airlines και της Boeing. Η συμφωνία αφορά την αγορά περισσότερων από 200 επιβατικών αεροσκαφών τύπου 737 MAX και 787 Dreamliner.

Ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης του Αμερικανού προέδρου στην Τουρκία, ανακοίνωσε:

«Η συμφωνία ολοκληρώθηκε· πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα ενισχύσει τις εμπορικές και αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών».

Ενεργειακή συμφωνία φυσικού αερίου

Υπογράφηκε συμφωνία ύψους 43 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2045.

Η τουρκική BOTAŞ θα διαχειρίζεται την εισαγωγή 4 δισ. κυβικών μέτρων LNG ετησίως, προερχόμενου από αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς, με προορισμό την Τουρκία αλλά και τη διανομή του προς Ευρώπη και βόρεια Αφρική.

Η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε περίπου 70 bcm, με ετήσιο κόστος 2,15 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και εντάσσεται στον στόχο των δύο χωρών για διμερές εμπόριο ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Με τις τρεις συμφωνίες- πυρηνική ενέργεια, αεροπορικές μεταφορές και φυσικό αέριο- Ουάσινγκτον και Άγκυρα σφραγίζουν μια στρατηγική συνεργασία που ξεπερνά τις παραδοσιακές ισορροπίες.

Η Τουρκία κερδίζει πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία και ενέργεια, ενώ οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στην περιοχή.