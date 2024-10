Γιατί ο Έλον Μασκ δίνει 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα μέχρι και τις εκλογές στις ΗΠΑ

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ επιστρατεύει τον πλούτο του, για να πείσει μερίδα του κόσμου να στηρίξει στην αίτησή του Συντάγματος των ΗΠΑ, υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή.

Ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε ότι κάθε μέρα θα δίνει από 1 εκατομμύριο σε κάποιον από τους υποστηρικτές του.

Την πρώτη επιταγή του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, την έδωσε, γράφει το Reuters, σε κάποιον που παραβρέθηκε στην εκδήλωσή του στην Πενσιλβάνια την οποία οργάνωσε με στόχο να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ. Ο νικητής ήταν ένας άνδρας ονόματι Τζον Ντρέερ, σύμφωνα με το προσωπικό της εκδήλωσης. Το μόνο κριτήριο, σύμφωνα με τον Μασκ, ήταν ότι είχε υπογράψει την αίτησή του ιδίου υπέρ της πρώτης και της δεύτερης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, που εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

