Γιατί έχασε η Άμπερ Χερντ στη δίκη: «Νιώθαμε άβολα με τα κροκοδείλια δάκρυα», λέει ένορκος

Ένορκος στη δίκη Τζόνι Ντεπ-Άμπερ Χερντ μίλησε αποκλειστικά στο Good Morning America για την ετυμηγορία, η οποία έκρινε ότι η Χερντ δυσφήμισε τον Ντεπ όταν έγραψε το άρθρο στην Washington Post, όπου έκανε λόγο για ενδοοικογενειακή βία.

Η Άμπερ Χερντ καλείται να καταβάλει 10,35 εκατ. δολαρίων ως αποζημίωση στον 59χρονο ηθοποιό. Ο ένορκος, ένας από τους πέντε άνδρες στο επταμελές σώμα ενόρκων, δήλωσε στο GMA ότι η συναισθηματική κατάθεση της Χερντ κατά τη διάρκεια της δίκης δεν ήταν ρεαλιστική.

«Το κλάμα, οι εκφράσεις του προσώπου, το επίμονο βλέμμα στους ενόρκους. Όλοι μας νιώθαμε πολύ άβολα», δήλωσε ο ίδιος. «Απαντούσε μια ερώτηση και έκλαιγε και δύο δευτερόλεπτα αργότερα ήταν παγωμένη. Κάποιοι από εμάς χρησιμοποιούσαμε την έκφραση "κροκοδείλια δάκρυα"».

«Πολλοί από τους ενόρκους θεώρησαν ότι αυτό που έλεγε ο Ντεπ, στο τέλος της ημέρας, ήταν πιο πιστευτό», πρόσθεσε. «Φαινόταν λίγο πιο αληθινός όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε στις ερωτήσεις. Η συναισθηματική του κατάσταση ήταν πολύ σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια».

