Για μια θέση στο βάθρο-Καμήλες σε διαγωνισμό ομορφιάς στο Κατάρ

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου κορυφώνεται στο Κατάρ, ένας πολύ διαφορετικός διαγωνισμός λαμβάνει επίσης χώρα στο αραβικό κράτος. Καμήλες από τις χώρες του Κόλπου λαμβάνουν μέρος σε αυτό που έχει ονομαστεί «Παγκόσμιο Κύπελλο ομορφιάς καμήλας».

Η εκδήλωση, με την ονομασία «Παγκόσμιο Κύπελλο Ομορφιάς Καμήλας», πραγματοποιήθηκε στο Qatar Camel Mzayen Club στην Ash-Shahaniyah.

Ο πρόεδρος του Mzayen Club Hamad Jaber al-Athba δήλωσε στο Reuters: «Η ιδέα είναι παρόμοια με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κάναμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ομορφιάς καμήλας».

«Έχουμε συμμετέχοντες από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, έχουμε μεγάλα ονόματα στον διαγωνισμό», πρόσθεσε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Πώς κρίνονται οι καμήλες;

Το γεγονός ότι είναι καμήλες δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνουν εύκολα. Τα κριτήρια είναι αυστηρά όπως σε κάθε άλλο διαγωνισμό ομορφιάς ζώων.

Οι καμήλες τοποθετούνται σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση την ηλικία και το είδος τους. Όσο το κοινό έπινε καφέ και έτρωγε διάφορα γλυκά παρακολουθώντας το σόου, αναδείχθηκε η νίκητρια καμήλα, κατηγορίας Maghateer, και ο ιδιοκτήτης από τη Σαουδική Αραβία, ονόματι Mohanna Ibrahim al-Anazi, έλαβε το ποσό των 200.000 ριάλ Κατάρ χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει την ευτυχία του.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου γιατί αυτό το θηλυκό έχει κοινό όπως το κοινό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως η Ρεάλ Μαδρίτης ή η Μάντσεστερ (Γιουνάιτεντ). Και τώρα, όλοι πανηγυρίζουν» είπε.

«Σκάνδαλα» στα παρασκήνια

Πάντως τα φώτα της δημοσιότητας να στράφηκαν φέτος στον διαγωνισμό αυτό, ωστόσο αντίστοιχοι διαγωνισμοί γίνονται τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα δεν έχουν λείψει και τα σκάνδαλα. Συγκεκριμένα πάνω από 40 καμήλες αποκλείστηκαν από έναν διαγωνισμό ομορφιάς καμήλας στη Σαουδική Αραβία πέρυσι, όταν ανακαλύφθηκε ότι οι ιδιοκτήτες τους είχαν κάνει ενέσεις μπότοξ για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους.

Fierce competition at this year’s Qatar camel beauty contest. Journalism doesn’t get much harder hitting than this. My powerful piece for @BBCWorld #qatar #camels #WorldCup2022 #beauty #contest pic.twitter.com/OioDW3DYlO