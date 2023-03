Γερμανία: Σε εξέλιξη ομηρία σε φαρμακείο της Καρλσρούης - Οι δράστες ζητούν λύτρα ύψους 1 εκατ. ευρώ

Κατάσταση ομηρείας είναι σε εξέλιξη σε ένα φαρμακείο στην Καρλσρούη της Γερμανίας και στο σημείο έχουν σπεύσει πολλοί αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Suttgarter Zeitung, οι όμηροι είναι δύο και έχουν ζητηθεί λύτρα ύψους τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η αστυνομία έχει τεθεί σε συναγερμό και απέκλεισε την περιοχή, στο κέντρο της πόλης, αν και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες. Ένας εκπρόσωπος απέφυγε να διευκρινίσει πόσοι είναι οι όμηροι.

Η κατάσταση ομηρείας ξεκίνησε στις 16.30, τοπική ώρα.

Η Καρλσρούη, μια πόλη 300.000 κατοίκων σχετικά κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, είναι η έδρα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, του ανώτερου δικαστικού οργάνου της Γερμανίας.



