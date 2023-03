Αμβούργο: Τουλάχιστον 7 νεκροί από επίθεση με πυροβολισμούς- Σε χώρο εκδήλωσης Μαρτύρων του Ιεχωβά

Η αστυνομία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι ο δράστης της χθεσινοβραδυνής επίθεσης με πυροβολισμούς σε κτίριο της εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά βρίσκεται πιθανότατα μεταξύ των νεκρών.

Ο δράστης εικάζεται ότι έδρασε μόνος του σύμφωνα με την αστυνομία και πλέον οι έρευνες εστιάζονται στο κίνητρό του.

Η αστυνομία αρνήθηκε να αναφέρει προς το παρόν τον ακριβή αριθμό των νεκρών αλλά η εφημερίδα Bild έκανε λόγο για 7 νεκρούς.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 25 τραυματίες, οι 8 από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

«Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εικάζουμε ότι πρόκειται για έναν δράστη. Οι αστυνομικές ενέργειες στη γύρω περιοχή διακόπτονται διαδοχικά. Οι έρευνες για τα κίνητρα του εγκλήματος συνεχίζονται» ανέφερε σε ανάρτησή της η αστυνομία.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Οι αστυνομικές δυνάμεις δουλεύουν στο έπακρο για την καταδίωξη των δραστών και την διαλεύκανση της σκηνής» έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος του Αμβούργου, Peter Tschentscher, όταν έγινε γνωστή η είδηση.

Νωρίτερα το γερμανικό πρακτορείο dpa ανέφερε ότι, οι κάτοικοι στη βόρεια συνοικία Άλστερντορφ του Αμβούργου είχαν λάβει προειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για μια «απειλητική για τη ζωή τους κατάσταση» και ότι οι δρόμοι είχαν αποκλειστεί.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν δεκάδες περιπολικά και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αποκλείουν τους δρόμους και κάποιους να είναι τυλιγμένοι με κουβέρτες και να οδηγούνται στα οχήματα των σωστικών συνεργείων.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς» είπε στο Reuteres ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Ήταν 12 διαδοχικοί πυροβολισμοί. Μετά είδαμε να απομακρύνουν τους ανθρώπους και μαύρες σακούλες».

Η αστυνομία είπε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα μετά τις 9 μ.μ. και άμεσα στην περιοχή έφτασαν δυνάμεις της όπου βρήκαν αρκετούς τραυματίες και ορισμένους νεκρούς.

«Μετά ακούστηκε ένας πυροβολισμός από πάνω, πήγαν στον πάνω όροφο και εντόπισαν έναν ακόμα άνδρα» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά στη Γερμανία. Τον Φεβρουάριο του 2020 ένας ένοπλος, πυροβόλησε και σκότωσε 9 άτομα μεταξύ των οποίων και Τούρκοι μετανάστες, στην πόλη του Χάναου. Στην συνέχεια σκότωσε τη μητέρα του και αυτοκτόνησε.

Τον Οκτώβριο του 2019, ένας άλλος ένοπλος σκότωσε δύο άτομα έξω από συναγωγή στην πόλη Χάλε κατά την εβραϊκή γιορτή του Γιομ Κιπούρ.

Several people died in a shooting at a place of worship used by Jehovah’s Witnesses in Hamburg, Germany https://t.co/EAz5xMUxeU pic.twitter.com/XiVwNaoKbn