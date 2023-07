Γεβγκένι Πριγκόζιν: Τα στρατεύματα της Wagner δεν θα επιστρέψουν στην Ουκρανία

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την ανταρσία της Wagner τον περασμένο μήνα έκανε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, στη Λευκορωσία.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν απευθύνεται στους στρατιώτες της Wagner που βρίσκονται στη Λευκορωσία ενώ το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στο κανάλι της παραστρατιωτικής ομάδας στο Telegram. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν οι στρατιώτες της Wagner, οι οποίοι βρίσκονται στη Λευκορωσία, δεν θα επιστρέψουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία και θα παραμείνουν στη Λευκορωσία για να εκπαιδεύσουν τα τοπικά στρατεύματα. «Κάναμε πολλά για τη Ρωσία. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο μέτωπο είναι ντροπή και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε» είπε χαρακτηριστικά, με τους στρατιώτες να ξεσπούν επανειλημμένα σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι τα στρατεύματά του θα μπορούσαν αργότερα να μεταβούν στην Αφρική, όπου ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έχει δραστηριοποιηθεί στο Μάλι και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Prigozhin once again appeared. He spoke to 'his' mercenaries in Belarus. He said that what is happening at the front lines in Ukraine is a shame, and that Wagner should not participate in it.



"We will wait untill we can show ourself to the fullest," he added. pic.twitter.com/JJh91x8iTj