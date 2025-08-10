Φοιτητική στέγη: Στα ύψη τα ενοίκια, αυξήσεις έως 147% την τελευταία δεκαετία - Παραδείγματα

Η αγορά φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα κινείται σε τροχιά συνεχούς ανόδου, με τις έξι μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις να καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις μισθωμάτων την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services, η μεσοσταθμική αύξηση σε σχέση με το 2024 φτάνει το 7,3%, ενώ σε βάθος δεκαετίας αγγίζει το 110%.

Η Αθήνα κρατά τα «πρωτεία» με συνολική άνοδο 147% από το 2016, καθώς η τιμή εκκίνησης των 4,9 ευρώ/τ.μ. έχει φτάσει φέτος τα 12,1 ευρώ/τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση είναι 108%, στην Πάτρα 128%, στο Ηράκλειο 101%, στον Βόλο 106% και στην Κομοτηνή 70%.

Ενοίκια: Λιγότερη προσφορά – περισσότερη πίεση

Η διαθεσιμότητα φοιτητικών διαμερισμάτων είναι μειωμένη κατά 15-25% σε σχέση με το 2016, καθώς πολλά ακίνητα έχουν στραφεί στη βραχυχρόνια μίσθωση. Η αύξηση του τουρισμού επιτείνει την έλλειψη, ενώ σε περιοχές όπως ο Ζωγράφος οι εγγραφές ακινήτων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb αυξήθηκαν 17% σε έναν χρόνο.

Η υψηλή ζήτηση και η χαμηλή προσφορά οδηγούν σε ανάπτυξη νέων μοντέλων στέγασης, όπως οι ιδιωτικές εστίες «all inclusive», όπου το ενοίκιο περιλαμβάνει λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη και internet. Αν και κοστίζουν 20-40% περισσότερο από ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα, προσφέρουν πλήρη επιπλοποίηση, αυξημένη ασφάλεια και εγγύτητα στις σχολές.

Συμβουλές προς φοιτητές και γονείς

Η ΠΟΜΙΔΑ συστήνει ψυχραιμία και οργάνωση:

Αποφύγετε βιαστικές μισθώσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση εισαγωγής.

Αναζητήστε ακίνητα σε περιοχές με καλή συγκοινωνιακή σύνδεση, όχι μόνο δίπλα στη σχολή.

Εξετάστε τη συγκατοίκηση για μείωση κόστους.

Υπογράψτε μισθωτήριο πριν από οποιαδήποτε πληρωμή και συνεργαστείτε με επίσημα μεσιτικά γραφεία.

Η έρευνα προβλέπει ότι η ανοδική πορεία των ενοικίων θα συνεχιστεί, με τα παλαιότερα και μεγαλύτερα διαμερίσματα να παραμένουν πιο ελκυστικά λόγω χαμηλότερου ρίσκου διάθεσης. Η φοιτητική στέγη, μαζί με άλλες ανθεκτικές κατηγορίες ακινήτων, αναδεικνύεται σε σταθερό επενδυτικό καταφύγιο, αλλά και σε σημαντική πρόκληση για τις οικογένειες.



