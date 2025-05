Γάζα: Στους 82 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα - Αποδεκατίζονται τα νοσοκομεία

Περισσότεροι από 82 Παλαιστίνιοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ένα κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, αυξάνοντας τον ήδη καταστροφικό απολογισμό μετά από 19 μήνες αδιάκοπων βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ έπληξε τουλάχιστον εννέα διαφορετικά σημεία στα νότια, με αναφορές για τουλάχιστον 36 σορούς που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία εκείνων των περιοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BBC, το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο, που έγινε στόχος του Ισραήλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας Νέες.

Την ίδια ώρα, δόθηκαν εντολές εκκένωσης σε τμήματα της πόλης της Γάζας, όσο το Ισραήλ προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί «με έντονη δύναμη». Ο αποκλεισμός εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας -που περιλαμβάνει τρόφιμα, νερό, φάρμακα και προμήθειες καταλυμάτων συνεχίζεται για δέκατη εβδομάδα, ενισχύοντας τον «πόλεμο της πείνας» στην ολοένα και πιο αποδυναμωμένη Γάζα.

Video footage shows the moment an Israeli air attack hits Gaza's European Hospital in Khan Younis. The enclave's health ministry said the strike killed 16 Palestinians and wounded dozens more.

Μια ομάδα πρώην ομήρων υπέγραψε ανοιχτή επιστολή προς την ισραηλινή κυβέρνηση, ζητώντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων από τη Γάζα.

Οι δεκάδες νέοι θάνατοι ήρθαν ανήμερα της 77ης επετείου της Νάκμπα ή αλλιώς της Παλαιστινιακής Καταστροφής, όταν περισσότεροι από 750.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν βίαια από τις σιωνιστικές πολιτοφυλακές κατά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948. Ο Tareq Abu Azzoum του Al Jazeera, περιέγραψε τη χθεσινή, ως «άλλη μια αιματηρή μέρα» στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές του σε κατοικημένες περιοχές. «Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στόχευσαν απευθείας εννέα σπίτια χωρίς καμία προειδοποίηση στην πόλη Χαν Γιουνίς», είπε, προσθέτοντας ότι ολόκληρες οικογένειες «φανίστηκαν εντελώς».

Palestine in the early 20th century - a thriving trading nation or 'a land without a people'?



As we mark 77 years since the #Nakba, historians and witnesses tell the other side of the Palestinian story.



Watch the film: https://t.co/7W5nC19eId pic.twitter.com/voyG1cZioi