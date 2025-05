Σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση η 11χρονη Γιακίν Χαμάντ - Η μικρότερη «influencer» της Γάζας

Ανάμεσα στα δεκάδες παιδιά που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται και η 11χρονη Γιακίν Χαμάντ, η οποία ήταν γνωστή στα social media για τα βίντεο όπου μοιραζόταν καθημερινές συμβουλές επιβίωσης εν μέσω πολέμου.

Η Γιακίν σκοτώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την περιοχή αλ-Μπάρακα στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων στη βόρεια Γάζα.

Η Γιακίν, που είχε χαρακτηριστεί η νεότερη «influencer» του παλαιστινιακού θύλακα, ξεχώριζε για το χαμόγελό της και τις εθελοντικές δράσεις στις οποίες συμμετείχε με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Μοχάμεντ. Μαζί παρείχαν τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα σε εκτοπισμένες οικογένειες, συμμετέχοντας σε αποστολές του τοπικού ανθρωπιστικού οργανισμού Ouena.

"Gaza, nothing's impossible."



"Gaza, nothing's impossible."

Yaqeen Hammad was killed today. Here, she describes how she made this contraption to cook despite Israel's cutting off of gas. May you be a bird in paradise, Yaqeen.

Μέσα από τα social media, η μικρή Γιακίν μοιραζόταν καθημερινές συμβουλές επιβίωσης εν μέσω πολέμου, από το πώς να μαγειρεύει κανείς χωρίς γκάζι, μέχρι το πώς να διατηρεί την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών. Σε μια ανάρτησή της είχε γράψει:

Yaqeen Khader Fathi Hammad was killed in a Zionist airstrike on Deir al-Balah in the central Gaza Strip.



Yaqeen Khader Fathi Hammad was killed in a Zionist airstrike on Deir al-Balah in the central Gaza Strip.

Instead of being at school and enjoying her childhood, she was active on Instagram and participating in campaigns to help others in Gaza. No words. Absolutely no words.

«Προσπαθώ να φέρω λίγη χαρά στα υπόλοιπα παιδιά, για να ξεχνούν τον πόλεμο.»

Όπως αναφέρει ο Guardian, η παρουσία της στα καταφύγια δεν ήταν απλώς βοηθητική. Χόρευε, χαμογελούσε, μοίραζε παγωτά και προσευχόταν με άλλα παιδιά, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανό το αίσθημα της παιδικότητας μέσα στο χάος.

#Israel killed this beautiful child Yaqeen Hammad in its terrorist operation today in Dir Elbalah, among others. She did some great humanitarian work supporting others.

Κύμα θλίψης στα social media για τον θάνατο της Γιακίν Χαμάντ στη Γάζα

Όταν έγινε γνωστός ο θάνατός της, υπήρξε κύμα θλίψης και αποχαιρετισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και απλοί ακόλουθοι μίλησαν για το αποτύπωμα που άφησε. Ο φωτορεπόρτερ Μαχμούντ Μπασσάμ έγραψε:

«Το σώμα της μπορεί να χάθηκε, αλλά η παρουσία της παραμένει φάρος ανθρωπιάς.»

Ένα άλλο μήνυμα, δημοσιευμένο στο X, ανέφερε:

«Αντί να είναι στο σχολείο, ήταν στο Instagram και συμμετείχε σε ανθρωπιστικές αποστολές. Δεν υπάρχουν λόγια. Απλώς δεν υπάρχουν λόγια.»

Η Γιακίν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας σειράς επιθέσεων που οδήγησαν επίσης στον θάνατο εννέα από τα δέκα παιδιά ενός παλαιστινίου παιδιάτρου, ένα γεγονός που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει εντατικοποιήσει την πολεμική του εκστρατεία στη Γάζα. Μόνο τη Δευτέρα, τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Οι 31 από αυτούς βρήκαν τον θάνατο σε σχολείο που λειτουργούσε ως καταφύγιο και επλήγη ενώ οι άνθρωποι κοιμούνταν. Την Κυριακή είχαν σκοτωθεί άλλοι 38, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών του Σαββατοκύριακου σε περισσότερους από 100.

Με πληροφορίες από Guardian

