Γάζα: Οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν την κρίση έλλειψης νερού

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν επιδεινώσει δραματικά την ήδη οξεία κρίση έλλειψης νερού, με επιθέσεις που πλήττουν εργαζόμενους σε υποδομές ύδρευσης και οδηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και με εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμα δίκτυα.

Σύμφωνα με καταγγελίες και αναφορές ανθρωπιστικών οργανώσεων, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών τον Απρίλιο, ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν έναν μηχανικό ύδρευσης και δύο οδηγούς που μετέφεραν νερό σε εκτοπισμένους πολίτες στη βόρεια Γάζα.

Τα περιστατικά αυτά, όπως τονίζεται, επιδεινώνουν περαιτέρω τις ήδη σοβαρές ελλείψεις καθαρού νερού.

Παράλληλα, βομβαρδισμοί σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, όπως γεωτρήσεις και αντλιοστάσια, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, ενώ εργαζόμενοι στον τομέα της ύδρευσης αναφέρουν ότι οι επιθέσεις έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής πραγματικότητας.





Γάζα: Οξεία έλλειψη νερού και υγειονομική κρίση

Η καταστροφή των υποδομών έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση της πρόσβασης σε καθαρό νερό.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικούς οργανισμούς, οι κάτοικοι της Γάζας έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λίτρα νερού την ημέρα, ποσότητα πολύ χαμηλότερη από τα διεθνή πρότυπα.

Η έλλειψη αυτή, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια σαπουνιού και βασικών προϊόντων υγιεινής λόγω περιορισμών και αυξημένων τιμών, έχει συμβάλει στην εξάπλωση ασθενειών, ιδιαίτερα σε καταυλισμούς εκτοπισμένων όπου ο συνωστισμός είναι μεγάλος.

Γιατροί και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αδυναμία πρόσβασης σε καθαρό νερό και βασική υγιεινή οδηγεί σε λοιμώξεις, δερματικά προβλήματα και σοβαρές επιπλοκές, ενώ καταγράφονται ακόμη και ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω των συνθηκών.

Για τους κατοίκους, η εξασφάλιση νερού έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα. Οικογένειες αναγκάζονται να περιμένουν ώρες για υδροφόρες, οι οποίες συχνά δεν επαρκούν για όλους, ενώ πολλοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν νερό αμφίβολης ποιότητας για πόση και καθημερινή χρήση.

Η έλλειψη υποδομών και καυσίμων έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς ακόμη και οι περιορισμένες μονάδες αφαλάτωσης και τα δίκτυα ύδρευσης λειτουργούν με δυσκολία ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Με πληροφορίες από Guardian