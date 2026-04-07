«Πεθαίνουμε από τη δίψα» - Επιδεινώνεται η κρίση νερού στη Γάζα

Ο Ναουάφ αλ-Αχράς ξεκινά τη μέρα του μεταφέροντας μπουκάλια και δοχεία μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του σε ένα σημείο ανεφοδιασμού νερού, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από τη σκηνή του στο στρατόπεδο Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Κατά την άφιξή τους, συναντούν χιλιάδες ανθρώπους που συνωστίζονται στο σημείο, περιμένοντας τη σειρά τους κάτω από τον καυτό ήλιο.

Ο Ναουάφ, πατέρας επτά παιδιών που εκτοπίστηκε από τη Ράφα στο Αλ Μαουάσι πριν από δύο χρόνια, περιγράφει την καθημερινή διαδρομή, η οποία μπορεί να διαρκέσει πέντε ώρες ή και περισσότερο, ως μαρτύριο για την οικογένειά του, αλλά και για άλλους Παλαιστινίους που έχουν εκτοπιστεί λόγω του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

«Περνάω όλη τη μέρα με τον γιο μου περιμένοντας στην ουρά για να γεμίσω νερό, μαζί με ανθρώπους που έρχονται από πολύ μακριά», λέει ο Ναουάφ στο Al Jazeera. «Είναι καθημερινή ταλαιπωρία, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πιούμε νερό».

Επιδεινώνεται η κρίση νερού στη Γάζα

Η έλλειψη νερού έχει επιδεινωθεί πρόσφατα σε αρκετές περιοχές της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Αλ Μαουάσι, αφού η Eta – μια εταιρεία που παρείχε καθαρό και πόσιμο νερό, εξυπηρετώντας εκτοπισμένους σε όλη τη Λωρίδα από τη Ράφα έως το Μπεΐτ Χανούν – σταμάτησε να λειτουργεί λόγω, όπως ανέφερε, έλλειψης χρηματοδότησης.

«Τα βυτιοφόρα έρχονταν σχεδόν καθημερινά κοντά στις σκηνές και ελάφρυναν το βάρος της συλλογής και μεταφοράς νερού», λέει ο Ναουάφ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους όσο τα βλέμματα στρέφονται προς το Ιράν

«Όμως, εδώ και αρκετές εβδομάδες, αυτά τα βυτιοφόρα έχουν σταματήσει και ο αγώνας μας για να βρούμε πόσιμο νερό έχει διπλασιαστεί».

Ο Ναουάφ εξηγεί ότι μόλις που καταφέρνει να γεμίσει δύο μικρά δοχεία λόγω του συνωστισμού και του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των εκτοπισμένων για την πρόσβαση στους σταθμούς ανεφοδιασμού.

«Πεθάναμε από την πείνα και τώρα μας υποβάλλουν στη δοκιμασία του θανάτου από τη δίψα… αυτό είναι το μόνο που έχει απομείνει», λέει ο Ναουάφ.

«Δύο δοχεία νερού αρκούν μόλις και μετά βίας για τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς μου σε πόσιμο νερό, αναγκάζοντάς μας να κάνουμε οικονομία ακόμα και στο πόσιμο νερό».

Ο Ναουάφ και άλλοι εκτοπισμένοι κάτοικοι φοβούνται ότι η κρίση νερού θα επιδεινωθεί περαιτέρω, ειδικά με την άφιξη του καλοκαιριού και την άνοδο των θερμοκρασιών.

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω τα βάσανα του καλοκαιριού στις σκηνές… Νιώθουμε σαν να ψηνόμαστε κυριολεκτικά σε τηγάνι… Δεν υπάρχει στέγη να προστατεύσει εμάς ή τα παιδιά μας… και τώρα, με την έλλειψη πόσιμου νερού, η κατάσταση θα είναι σίγουρα καταστροφική», λέει ο Ναουάφ.

Κινητοποιήσεις για την επίλυση των προβλημάτων

Η σοβαρή έλλειψη νερού στο Αλ Μαουάσι ώθησε τους κατοίκους να οργανώσουν διαδηλώσεις. Εκατοντάδες εκτοπισμένοι συμμετείχαν σε μια τέτοια διαδήλωση το Σάββατο 5 Απριλίου, απαιτώντας να δοθεί τέλος στην επιδεινούμενη κρίση πόσιμου νερού εν μέσω σκληρών ανθρωπιστικών συνθηκών, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

Ζήτησαν από διεθνείς οργανισμούς και τοπικές αρχές να παρέμβουν για να αποτρέψουν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση προκειμένου να σωθούν οι ζωές χιλιάδων παιδιών και ηλικιωμένων, και προσθέτοντας ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Ο Σαλάχ αλ-Κους, κάτοικος του Αλ Μαουάσι και ένας από τους συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο αγώνας για την εξεύρεση νερού έχει μετατραπεί σε καθημερινό εφιάλτη από τη στιγμή που σταμάτησαν να λειτουργούν τα βυτιοφόρα που κάποτε παρείχαν περιορισμένες ποσότητες νερού.

Πρόσθεσε ότι η 13μελής οικογένειά του, που έχει εκτοπιστεί, αναγκάστηκε να αγοράζει «νερό κοινής ωφέλειας» με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι για πόση, μαγείρεμα και καθημερινή χρήση, παρόλο που συνήθως δεν θεωρείται ασφαλές για πόση.

«Η τρέχουσα κρίση έχει αναγκάσει πολλούς εκτοπισμένους εδώ να χρησιμοποιούν μολυσμένο νερό», είπε.

«Φοβάμαι για τα τέσσερα παιδιά μου. Κάθε μέρα, υπάρχουν περιπτώσεις στο στρατόπεδο όπου παιδιά αρρωσταίνουν λόγω της μόλυνσης του νερού».

Ανύπαρκτες υποδομές

To Αλ Μαουάσι, που βρίσκεται δυτικά του Χαν Γιουνίς, μετατράπηκε από μια αραιοκατοικημένη αγροτική ζώνη σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ενώ στο παρελθόν φιλοξενούσε μόνο μερικές χιλιάδες κατοίκους, εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι κατέφθασαν στο Αλ Μαουάσι μετά τον χαρακτηρισμό του ως λεγόμενης «ασφαλούς ζώνης» από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε επίσης επιθέσεις και δεν διέθετε τη βασική υποδομή για να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν από άλλα μέρη της Γάζας μετακόμισαν εκεί, ζώντας σε υπερπλήρεις σκηνές.

Η αύξηση του πληθυσμού έχει εντείνει μια κρίση νερού που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν περιγράψει ως καταστροφική.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πλειοψηφία του πληθυσμού της Γάζας δεν λαμβάνει αρκετό πόσιμο νερό. Η κρίση «είχε προβλεφθεί», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν επίσης σημειώσει ότι «οι άνθρωποι λαμβάνουν πολύ λιγότερο νερό από ό,τι χρειάζονται», γεγονός που οδηγεί στην εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού, εν μέσω αυξανόμενων θερμοκρασιών και επιδεινούμενων συνθηκών υγιεινής.

Αυτή η κατάρρευση είναι αποτέλεσμα της εκτεταμένης καταστροφής των υποδομών ύδρευσης από το Ισραήλ, σε συνδυασμό με την έλλειψη καυσίμων και τους ισραηλινούς περιορισμούς στην είσοδο εξοπλισμού που απαιτείται για τη συντήρηση.

Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις έχουν «καταστρέψει τις υποδομές ύδρευσης στη Λωρίδα της Γάζας», συμπεριλαμβανομένου «περίπου του 65% των πηγαδιών» σε ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της ικανότητας του τομέα να παράγει και να διανέμει νερό.

Ως αποτέλεσμα του πολέμου, η διαθεσιμότητα νερού ανά κάτοικο έχει μειωθεί κατά 97%, ενώ το συνολικό διαθέσιμο νερό στη Γάζα εκτιμάται πλέον ότι ανέρχεται μόνο στο 10 έως 20% των προπολεμικών επιπέδων.

Η παροχή αυτή παραμένει ασταθής και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα καυσίμων, καθώς η Γάζα βασίζεται κυρίως σε πηγές υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με έκθεση της Παλαιστινιακής Αρχής Υδάτων.

Παράλληλα, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η κρίση δεν αποτελεί πλέον απλώς παράπλευρο φαινόμενο του πολέμου, αλλά έχει αποκτήσει συστηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Euro-Med Human Rights Monitor, «η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού έχει καταστεί ζήτημα ζωής ή θανάτου» για τους πολίτες.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ υποστήριξαν επίσης σε επιστολή τους τον Ιούλιο του 2025 ότι τα γεγονότα υπερβαίνουν τα όρια μιας συμβατικής ανθρωπιστικής κρίσης και συνιστούν χρήση βασικών πόρων ως μέσου πίεσης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera