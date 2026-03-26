ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κρίση στον τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Απαιτείται πλήρης παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή για να αναχαιτιστεί μια «υγειονομική κρίση που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε η επικεφαλής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) στην περιοχή.

Τα νοσοκομεία και οι άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «ασφαλείς χώροι», προέτρεψε η Δρ Χάναν Μπάλκι, περιφερειακή διευθύντρια της ΠΟΥ για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανέφερε ότι οι αρμόδιοι επικαιροποιούν τις οδηγίες και προετοιμάζονται για την περίπτωση τυχόν επιπτώσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, και ότι οι επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης νερού θα αποτελούσαν «καταστροφή».

Στα 22 κράτη και εδάφη της περιοχής περιλαμβάνονται το Ιράν και τα κράτη του Κόλπου, καθώς και η Γάζα, το Σουδάν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

«Αρκετά δύσκολη» η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

«Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη εδώ και αρκετό καιρό, αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια πραγματική περιφερειακή κρίση υγείας που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο σε πολλά μέρη αυτής της περιοχής», δήλωσε η Μπάλκι στον Guardian. «Δεν πρόκειται απλώς για απώλειες ζωών. Πρόκειται για την κατάρρευση της πρόσβασης [στην υγειονομική περίθαλψη] σε πολλές, πολλές διαστάσεις, πολύ πέρα από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε».

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στο Λίβανο, πάνω από 1.500 στο Ιράν και 16 στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές των αντίστοιχων χωρών, ενώ έχουν αναφερθεί πάνω από δώδεκα θάνατοι στη Δυτική Όχθη και στα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις είδαν τη θεραπεία τους να διακόπτεται λόγω του κλεισίματος των νοσοκομείων και «του ξεριζώματος και της εκτόπισης των ανθρώπων, όπου, σε λιγότερο από ένα μήνα, 3,2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στο Ιράν και περισσότερα από 1 εκατομμύριο στο Λίβανο», είπε η Μπάλκι.

Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων σε ολόκληρη την περιοχή, είπε, θα είναι μακροπρόθεσμες, ακόμη και μετά τη λήξη των ανοιχτών εχθροπραξιών. Εξέφρασε την ανησυχία της για τις επιπτώσεις στη μητρική θνησιμότητα και την ψυχική υγεία, καθώς και για τα παιδιά που έμειναν ορφανά και χωρίς εκπαίδευση.

Η Μπάλκι δήλωσε ότι ήταν επίσης «πολύ, πολύ ανήσυχη» για το ενδεχόμενο να πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος, καθώς και για τις επιπτώσεις στην υγεία που θα προκαλούσε η έλλειψη νερού, σε περίπτωση που οι μονάδες αφαλάτωσης γίνουν εκ νέου στόχος επιθέσεων.

Οι δηλώσεις της έγιναν πριν ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοινώσει ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσίρ την Τρίτη το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια εγκατάσταση είχε πληγεί και στις 17 Μαρτίου.

«Η ανησυχία μου με ωθεί να προετοιμαστώ και να προετοιμάσω τις ομάδες μου. Και αυτό ακριβώς κάνουμε», είπε.

Ανησυχία για τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

Ερωτηθείσα σχετικά με την απειλή του Ιράν να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, είπε ότι «θα ήταν καταστροφή», καθώς θα μπορούσε να αφήσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων στις χώρες του Κόλπου εγκλωβισμένους χωρίς νερό.

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ «για να προσπαθήσει να βρει τρόπους να μετριάσει ενδεχομένως μια τέτοια καταστροφή, αν συμβεί». Η Μπάλκι είπε ότι το νερό της βροχής θα μπορούσε επίσης να μεταφέρει μόλυνση από επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή πυρηνικές εγκαταστάσεις στις υπόγειες πηγές νερού.

«Έτσι, ακόμη και αν υπήρχε κάποια ελπίδα για άλλους τύπους πηγών νερού, αυτές μπορεί να μολυνθούν», είπε. «Βλέπουμε την κατάσταση να εξελίσσεται με πολύ επικίνδυνο τρόπο και η μόνη λύση για εμάς αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση ή μια παύση – και ελπίζουμε μια μόνιμη παύση – σε αυτή την κλιμάκωση του πολέμου».

Ακόμη και αν υπήρχε σύγκρουση, προέτρεψε: «Ας προστατεύσουμε τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ας μην επιτεθούμε σε νοσοκομεία, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, υγειονομικές εγκαταστάσεις και ασθενείς. Ας τους εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ένα ασφαλές καταφύγιο».

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης στο Λίβανο, το Ιράν και το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Μπάλκι είπε ότι, στο παρελθόν, οι άνθρωποι σε χώρες που βρισκόταν σε πόλεμο «πήγαιναν και κρύβονταν στα νοσοκομεία επειδή ήταν σίγουροι ότι δεν θα βομβαρδιζόταν. Αυτό δεν ισχύει πια. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στο πώς θα επαναφέρουμε τη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο όσον αφορά τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης».

Με πληροφορίες από Guardian