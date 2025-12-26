Γρίπη Α: «Μεγάλη έξαρση» τις τελευταίες ημέρες - Ποιοι χρειάζονται αυξημένη προσοχή

Αυξημένη νοσηρότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τη γρίπη Α (Η3Ν2-στέλεχος Κ) να κυριαρχεί.

Όπως ανέφερε η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Αρετή Μανιώτη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, πρόκειται για στέλεχος με αυξημένη μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία» εξήγησε, αναφέροντας παράλληλα ότι καταγράφονται και άλλα περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, καθώς και γαστρεντερίτιδες.

Γρίπη: Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολίου, η κ. Μανιώτη επισήμανε ότι το εμβόλιο επικαιροποιείται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάλογα με τα στελέχη που αναμένεται να κυκλοφορήσουν.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και μετά από 10 – 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά στοιχεία ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη ανοσία», εξήγησε.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σε περίπτωση νόσησης, η πορεία είναι συνήθως ηπιότερη, ενώ μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών. Υπενθύμισε, επίσης, ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, καθώς τα αντισώματα εξασθενούν σε διάστημα 6–12 μηνών.

Η παιδίατρος υπογράμμισε ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να γίνει από την ηλικία των 6 μηνών, ενώ για τα μικρότερα βρέφη τόνισε τη σημασία του εμβολιασμού του οικογενειακού περιβάλλοντος. «Όσοι έχουν στο σπίτι βρέφος κάτω των 6 μηνών, εμβολιάζονται όλοι γύρω του για να το προστατεύσουμε. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γρίπη: Πώς προστατευόμαστε και πώς βοηθά ο ύπνος

Επίσης, στάθηκε και στη σημασία των βασικών κανόνων υγιεινής: πλύσιμο χεριών, κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα, αποφυγή κοινών σκευών, καλός αερισμός χώρων και αποχή από κοινωνικές συναθροίσεις όταν υπάρχουν συμπτώματα.

Παράλληλα προειδοποίησε για τις υπερβολές: «Όταν υπερβάλλουμε με την αποστείρωση, το ανοσοποιητικό δεν εκπαιδεύεται. Έχει φανεί ότι παιδιά που προστατεύονται υπερβολικά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων».

Αναφερόμενη στις διατροφικές συνήθειες των ημερών, σημείωσε ότι τίποτα δεν χρειάζεται να δαιμονοποιείται, αρκεί να υπάρχει πλαίσιο: «Πρώτα τρώμε το φαγητό μας και μετά το γλυκό. Αν απαγορεύσουμε κάτι πλήρως, το κάνουμε πιο ελκυστικό».

Επισήμανε, επίσης, ότι η ζάχαρη και ο μειωμένος ύπνος μπορούν να προκαλέσουν υπερκινητικότητα, τονίζοντας ότι μικρές αποκλίσεις μπορούν να εξισορροπηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ειδικό, τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται 10-12 ώρες ύπνου, ενώ οι έφηβοι τουλάχιστον 8 ώρες.

«Στον ύπνο εκκρίνεται αυξητική ορμόνη, ενισχύεται το ανοσοποιητικό, παράγονται αντισώματα και κύτταρα που αντιμετωπίζουν φλεγμονές», κάνοντας και ιδιαίτερη αναφορά στο στρες, υπογραμμίζοντας ότι αυξάνει την κορτιζόλη και καταστέλλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.