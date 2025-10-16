ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, ξυλοκοπήθηκε στη φυλακή από Ισραηλινούς φρουρούς - Η οικογένειά του φοβάται για τη ζωή του, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητά εξηγήσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Νέες αποκαλύψεις προκαλούν διεθνή ανησυχία για την τύχη του Μαρουάν Μπαργκούτι, του πιο γνωστού και δημοφιλούς πολιτικού ηγέτη των Παλαιστινίων, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στο Ισραήλ για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, ο 66χρονος Μπαργκούτι δέχθηκε βίαιη επίθεση από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο γιος του, Άραμπ Μπαργκούτι, δήλωσε πως ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε από οκτώ φρουρούς στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ μεταφερόταν μεταξύ των φυλακών Γκανότ και Μεγκίντο. Πέντε Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι αυτή την εβδομάδα ανέφεραν ότι ο Μπαργκούτι τους περιέγραψε την επίθεση, λέγοντας πως δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, στο στήθος και στα πόδια, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Η οικογένειά του εκφράζει φόβους για τη ζωή του, ενώ σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων, ο Μπαργκούτι υπέστη κατάγματα σε τέσσερα πλευρά και παρέμεινε ανίκανος να περπατήσει για μέρες μετά το περιστατικό.

Ο Άραμπ Μπαργκούτι είπε ότι ήταν η τέταρτη φορά μέσα σε δύο χρόνια που ο πατέρας του είχε ξυλοκοπηθεί. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης κρατείται σε απομόνωση από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Μπαργκούτι ανήκει στο κόμμα Φατάχ, σφοδρό αντίπαλο της Χαμάς.

Το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων ανέφερε ότι ο Μπαργκούτι «έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη κατάγματα σε τέσσερα πλευρά ως αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού».

Διαψεύδει το ο Μπεν Γκβιρ για τον Μπαργκούτι

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε λίγο μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στη φυλακή, τον Αύγουστο. Ο Μπεν Γκβιρ, μέλος ακροδεξιού κόμματος που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για υποκίνηση σε ρατσισμό και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, είχε δημοσιεύσει τότε βίντεο στο οποίο ειρωνευόταν τον Μπαργκούτι.

Ο Μπεν Γκβιρ φέρεται να ταπείνωσε τον Μπαργκούτι κατά πρόσωπο, δείχνοντάς του φωτογραφία ηλεκτρικής καρέκλας και λέγοντάς του ότι «αξίζει να εκτελεστεί».

Σε δήλωση του στην εφημερίδα Maariv, ο Ισραηλινός υπουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «ο Μπαργκούτι επινοεί ψευδείς ειδήσεις για να υποκινήσει τους τρομοκράτες συντρόφους του». Παρόλα αυτά, πρόσθεσε πως «είμαι περήφανος που το καθεστώς κράτησης του έχει αλλάξει ριζικά – οι εποχές της άνεσης τελείωσαν».

Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα» των Παλαιστινίων

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, συχνά αποκαλούμενος «ο Μαντέλα των Παλαιστινίων», αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης παλαιστινιακής ιστορίας. Γεννημένος το 1959 κοντά στη Ραμάλα, εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στο κίνημα Φατάχ, ακολουθώντας τον αγώνα του Γιασέρ Αραφάτ για την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης.

Η πολιτική του πορεία σημαδεύτηκε από φυλακίσεις, εξορίες και αδιάκοπη δράση υπέρ της αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού. Μετά την έναρξη της Δεύτερης Ιντιφάντα, το 2002, συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές και καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια κάθειρξη για τον σχεδιασμό επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο πέντε πολιτών, κατηγορίες που ο ίδιος και διεθνείς οργανισμοί χαρακτηρίζουν πολιτικά υποκινούμενες.

Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του Facebook Twitter
Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ηγέτης της ένοπλης πτέρυγας της Φατάχ, σε μία απο τις πιο χαρακτηριστικές του φωτογραφίες όταν μεταφέρεται στο δικαστήριο το 2004 μετά από τη σύλληψή του / φωτ.: EPA

Παρά τα 20 και πλέον χρόνια στη φυλακή, ο Μπαργκούτι εξακολουθεί να θεωρείται ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, με σημαντικό προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Υποστηρικτές του τον περιγράφουν ως τον μόνο πολιτικό που μπορεί να ενώσει τη Φατάχ και τη Χαμάς, οδηγώντας σε μια βιώσιμη λύση δύο κρατών. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, αλλά η κυβέρνηση Νετανιάχου απέρριψε την απελευθέρωση του Μπαργκούτι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην παλαιστινιακή κοινή γνώμη.

Ο γιος του δήλωσε: «Ο πατέρας μου είναι η φωνή της λογικής. Υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών εδώ και δεκαετίες και είναι αποδεκτός διεθνώς. Το γεγονός ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να τον συμπεριλάβει στη συμφωνία δείχνει πως δεν αναζητούν έναν νόμιμο Παλαιστίνιο ηγέτη, θέλουν να μας κρατήσουν διαιρεμένους». Η διεθνής κοινότητα βλέπει στο πρόσωπό του έναν πιθανό ηγέτη-γέφυρα ανάμεσα στην αντίσταση και στη διπλωματία. Για πολλούς Παλαιστίνιους, ο Μπαργκούτι ενσαρκώνει την ελπίδα για ελευθερία, ενότητα και αξιοπρέπεια, έναν «Μαντέλα» που περιμένει τη δική του απελευθέρωση.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Διεθνή / Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Η Χαμάς, εκμεταλλευόμενη την αμερικανική εκεχειρία με το Ισραήλ, στρέφεται τώρα εναντίον αντίπαλων παλαιστινιακών οικογενειών στη Γάζα - Δημόσιες εκτελέσεις, μάχες και φόβοι για εμφύλιο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Διεθνή / Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, προκαλώντας οργή του Νικολάς Μαδούρο και φόβους για νέα κρίση στη Λατινική Αμερική
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Διεθνή / Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Η Τουρκία βλέπει κρατικές κατασχέσεις επιχειρήσεων, με το TMSF να ελέγχει πλέον πάνω από 1.000 εταιρείες, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για πολιτικά κίνητρα και επιπτώσεις στην οικονομία εν όψει των εκλογών του 2028
LIFO NEWSROOM
Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Διεθνή / Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το πεδίο περιέχει δέκα από τα δεκαεπτά γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, υλικά ζωτικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και τη διαστημική τεχνολογία
LIFO NEWSROOM
Το Λονδίνο έγινε παγκόσμιο κέντρο κλοπής κινητών τηλεφώνων - Τώρα ξέρουμε γιατί

Διεθνή / Το Λονδίνο έγινε παγκόσμιο κέντρο κλοπής κινητών τηλεφώνων - Τώρα ξέρουμε γιατί

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κλιμακώνει τις επιχειρήσεις κατά της κλοπής κινητών, αποκαλύπτοντας παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα που χρησιμοποιούν e-bikes και καταστήματα μεταχειρισμένων τηλεφώνων για να εξάγουν χιλιάδες κλεμμένα iPhone στο εξωτερικό
LIFO NEWSROOM
Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Διεθνή / Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Ο Εμανουέλ Μακρόν «παγώνει» την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση συντάξεων για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης και την πολιτική κρίση στη Γαλλία πριν τις εκλογές του 2027
LIFO NEWSROOM
 
 