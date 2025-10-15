«Παραδώσαμε όσες σορούς μπορούσαμε», λέει η Χαμάς — Οι υπόλοιπες χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό ανάκτησης

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει παραδώσει «όλες τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση», υποστηρίζοντας πως για την ανεύρεση των υπολοίπων απαιτούνται «εκτεταμένες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός».

Σύμφωνα με τη δήλωση των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ, η οργάνωση «τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί» και έχει ήδη επιστρέψει όλους τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε, καθώς και «τις σορούς που ήταν δυνατό να ανακτηθούν».

Ωστόσο, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χαμάς όφειλε να παραδώσει εντός 72 ωρών όλες τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων. Μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί μόλις εννέα από τις 28, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο Ισραήλ.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία της χώρας εξετάζει «διάφορες επιλογές» εάν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκανε λόγο για «παραβίαση των δεσμεύσεων» εκ μέρους της Χαμάς.

Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων και διαδηλωτές συγκεντρώνονται καθημερινά στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την πλήρη επιστροφή των σορών.

Η αναζήτηση των νεκρών ομήρων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη: δύο χρόνια πολέμου έχουν ισοπεδώσει μεγάλες περιοχές της Γάζας, καθιστώντας την ανάκτηση των σορών περίπλοκη και επικίνδυνη. Ισραηλινές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να εντοπίσει όλους τους νεκρούς.

Παράλληλα, το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς το Ισραήλ πιέζει για την πλήρη επιστροφή των σορών. Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, μόνο 300 φορτηγά έχουν περάσει στη Γάζα, αντί των 600 ημερησίως που προβλέπει η εκεχειρία, με το Τελ Αβίβ να συνδέει τον περιορισμό της βοήθειας με τη στάση της Χαμάς.

Η οργάνωση, από την πλευρά της, επιμένει ότι «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κλείσει αυτό το ζήτημα», τονίζοντας ότι αρκετές σοροί βρίσκονται θαμμένες κάτω από ερείπια.

Με πληροφορίες από CNN

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Άνοιξε η Ράφα: Ξεκίνησε η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα