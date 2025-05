Γάζα: Το Ισραήλ επιτρέπει την είσοδο νέας ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ κλιμακώνει τις επιθέσεις

Ο στρατός του Ισραήλ θα κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καταλαμβάνοντας περισσότερα εδάφη στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Ενεργούμε σύμφωνα με δομημένο σχέδιο και προχωράμε στην επόμενη φάση. Η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για την ανυπακοή της… Θα επεκτείνουμε τη δράση μας, θα καταλάβουμε περισσότερα εδάφη, θα ερευνήσουμε και θα καταστρέψουμε τρομοκρατικές υποδομές μέχρι τη συντριβή της (Χαμάς)», είπε ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ στη διάρκεια επιθεώρησης ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την είσοδο 93 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ στην πολιορκημένη και κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας.

