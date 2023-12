Γάζα: Γεννήθηκε και σκοτώθηκε στον πόλεμο- Ο Ιντρίς έζησε μόλις ένα μήνα

Ο Ιντρίς έζησε μόλις περίπου ένα μήνα. Γεννήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και σκοτώθηκε από βομβαρδισμό.

Το νεκρό βρέφος ήταν τυλιγμένο με λευκό σάβανο και μια γαλάζια κουβέρτα με βούλες. Η γιαγιά του κρατούσε το μικροσκοπικό σώμα στο στήθος της, αδυνατώντας να σταματήσει να κλαίει, γονατισμένη δίπλα σε μια σειρά από πτώματα, στο πάτωμα νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ιντρίς αλ- Ντμπάρι γεννήθηκε πριν από ένα μήνα, ενώ μαίνονταν ο πόλεμος. Ζούσε σε μια τέντα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς η οικογένειά του ήταν ανάμεσα στους εκτοπισμένους. Το βρέφος και η μητέρα του, Γουάφα, σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έγινε το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το Reuters.

Μετά το πλήγμα, τα πτώματα πάνω από δέκα ενηλίκων και παιδιών τοποθετήθηκαν σε κουβέρτες, στο πάτωμα του νοσοκομείου της Ράφα, τυλιγμένα σε σάβανα, πάνω στα οποία ήταν γραμμένα τα ονόματά τους και η ημερομηνία θανάτου τους. Το άψυχο σώμα του Ιντρίς ήταν πάνω σε εκείνο της μητέρας του.

Ανάμεσα στους συντετριμμένους συγγενείς που στέκονταν δίπλα στους νεκρούς ήταν η Ουμ Ζεγιάντ αλ- Ντμπάρι, η γιαγιά του Ιντρίς. Ξεδίπλωσε την κορυφή του σάβανου, ώστε να βλέπει το πρόσωπό του και χάιδεψε απαλά τα μαύρα μαλλιά του, καθώς τον κρατούσε στην αγκαλιά της, περιγράφει το Reuters. «Αυτό το αγόρι γεννήθηκε στις αρχές του πολέμου, πριν από ένα μήνα και κάτι», είπε κλαίγοντας. «Η αγάπη μου», συμπλήρωσε επανειλημμένα, φιλώντας το μέτωπο του Ιντρίς.

