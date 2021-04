Game of Thrones: Ξεκινούν τα γυρίσματα του prequel, House of the Dragon

Πληροφορίες θέλουν το prequel του Game of Thrones, House of the Dragon, να έχει ξεκινήσει γυρίσματα στην Κορνουάλη.

Ο παραγωγός HBO επιβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα η παραγωγή ήταν σε εξέλιξη ενώ οι φήμες εντάθηκαν από tweets με το καστ να κάνει ανάγνωση του σεναρίου.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW