Galop: 9 στα 10 ΛΟΑΤΚΙ θύματα σεξουαλικής βίας κάνουν καταγγελία στην αστυνομία

Σχεδόν 9 στις 10 σεξουαλικές επιθέσεις σε άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ δεν καταγγέλλουν το γεγονός στις αρχές, αποκαλύπτει έρευνα της Galop, της φιλανθρωπικής οργάνωσης κατά της κακοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Πάνω από το 51% φοβούνται ότι δεν θα τους λάβουν σοβαρά υπόψη ενώ ποσοστό της τάξης του 25% ανησυχεί ότι η αστυνομία θα κάνει διακρίσεις απέναντί τους λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Σχεδόν, 6 στους 10, που συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήχθη στην Βρετανία, δηλαδή ποσοστό της τάξης του 56%, δήλωσαν πως δεν κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία επειδή θεώρησαν ότι οι αρχές δεν θα έκαναν τίποτα.

Από τα 1.000 άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ που συμμετείχαν στην έρευνα, 12% είπαν ότι κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές. Όμως, το 45%από αυτό το ποσοστό, δήλωσε καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένο από την ανταπόκριση που έλαβε.

«Η αστυνομία είπε ότι ήταν φυσιολογικό αυτό που μου συνέβη, γιατί είμαι γκέι και αυτό είναι κομμάτι της κοινότητάς μας» είπε ένας από τους συμμετέχοντες.

Ένα άλλο θύμα σεξουαλικής βίας σημείωσε πως η αστυνομία άλλαξε τακτική όταν άκουσε για την σεξουαλικότητά του και έχασε κάθε ενδιαφέρον για να συνεχίσει την έρευνα. «Δεν βοήθησαν καθόλου και ήταν επικριτικοί. Δεν τους ενδιέφερε καθόλου» είπε.

Από τα 119 θύματα που έφτασαν να καταγγείλουν την επίθεση στις αρχές, μόνο οι τρεις είπαν ότι ο δράστης καταδικάστηκε.

«'Ήξερα από την αρχή ότι ήταν σχεδόν απίθανο να φτάσω στο δικαστήριο αλλά σκέφτηκα ότι τουλάχιστον η αστυνομία θα ανακρίνει τον δράστη, ότι θα τον φοβίσει αλλά η αστυνομία δεν τον ανέκρινε ποτέ. Και εγώ σκέφτηκα, ότι έχω περάσει όλα αυτά για το τίποτα. Ήταν απαίσιο».

Πολλά από τα θύματα ήρθαν αντιμέτωπα με αντιδράσεις όπου οι αρχές δεν μπορούσαν να καταλάβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα και αυτό επηρέασε την διαδικασία.

Η έρευνα καλεί τις αρχές και τις άλλες υπηρεσίες να εκπαιδεύσουν καλύτερα τους ανθρώπους τους σε ό,τι αφορά στην ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τις εμπειρίες τους προκειμένου να μπορέσουν να παράσχουν περαιτέρω υποστήριξη σε θύματα σεξουαλικών επιθέσεων.

«Ως μία κοινότητα που προσπαθούμε να ανακτήσουμε την υπερηφάνεια μας πολλά χρόνια τώρα, πρέπει να γίνει γνωστό πόσοι από μας ντρεπόμαστε που είμαστε θύματα σεξουαλικών επιθέσεων, και πώς αυτό εντείνεται πολλές φορές από την ελλιπή αντιμετώπιση των αρχών, στις οποίες στρεφόμαστε για βοήθεια» είπε η Leni Morris, CEO της οργάνωσης.

Η έρευνα δείχνει όσα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια για τα θύματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που έχουν επιβιώσει από σεξουαλικές επιθέσεις, ότι δηλαδή η πλειονότητα από εμάς δεν αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Φοβόμαστε την προκατάληψη απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθηθούμε. Ούτε καν σε περιπτώσεις που έχουν τελεστεί εγκλήματα.

»Έτσι είμαστε αόρατοι στα αρχειακά στοιχεία αλλά συχνά και στις συζητήσεις γύρω από την σεξουαλική βία, γενικά.

»Χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά προκειμένου να βελτιωθούν οι εμπειρίες όσων ατόμων επέζησαν από σεξουαλικές επιθέσεις στη χώρα και είναι ζωτικής σημασίας τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να έχουν την ίδια στήριξη με όλα τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.

»Πρέπει να παράσχουμε σε εθνικό επίπεδο, ειδικές υπηρεσίες σε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με άτομα που θα καταλαβαίνουν τις ταυτότητές μας και τις εμπειρίες μας.

»Η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, πρέπει να εκπαιδευτούν όχι μόνο για να καταλαβαίνουν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αλλά και να σέβονται όσα θύματα της κοινότητας έχουν επιβιώσει από επιθέσεις.

»Τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που έχουν επιζήσει από σεξουαλικές επιθέσεις παραμένουν απογοητευμένα από αυτή τη χώρα και αυτό πρέπει να αλλάξει» κατέληξε.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

Today, on #IDAHOBIT we launch our report into LGBT+ sexual violence victims' experiences of the criminal justice system and support services ⬇️https://t.co/BEyOKOim0H pic.twitter.com/xoe0IZ9J8I