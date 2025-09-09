Γαλλία: «Μπλοκάρουμε τα πάντα» - Εν αναμονή αναταραχών μετά τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού

Την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές γιορτάζουν την πτώση της κυβέρνησης και την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην επόμενη ημέρα για τη Γαλλία.

Λίγες ώρες αφότου ο Φρανσουά Μπαϊρού παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά την απώλεια ψήφου εμπιστοσύνης, έγινε γνωστό πως ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ως νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Η ανακοίνωση έγινε αργά το βράδυ της Τρίτης, από το γραφείο Τύπου του Γάλλου προέδρου, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως ο μέχρι πρότινος υπουργός Άμυνας της χώρας, ήταν ένα από τα «φαβορί» για τη διαδοχή.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια. Διετέλεσε υπουργός Άμυνας στις κυβερνήσεις των: Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού και θεωρείται από τα ανερχόμενα στελέχη της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Προερχόμενος αρχικά από τη συντηρητική Δεξιά, προσχώρησε στο προεδρικό στρατόπεδο το 2017 και έκτοτε συγκαταλέγεται στους πιο πιστούς πολιτικούς συμμάχους του Μακρόν. Είναι γνωστός για τον πραγματισμό του, αλλά και για την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολους φακέλους, από την ενεργειακή κρίση έως την πολιτική άμυνας.

Με τον διορισμό του, ο Γάλλος πρόεδρος επιδιώκει να διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα, σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τα κοινωνικά κινήματα.

Γαλλία: Διαδηλώσεις με φόντο τη βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα

Οι Αρχές προετοιμάζονται για την αυριανή ημέρα, η οποία αναμένεται να έχει αναταραχές και διαδηλώσεις με κύριο σύνθημα «μπλοκάρουμε τα πάντα», στον απόηχο της βαθιάς πολιτικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γαλλία την Τετάρτη, λαμβάνοντας παράλληλα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να αποκλείσουν αποθήκες καυσίμων, να πραγματοποιήσουν διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους και να διαδηλώσουν σε αρκετά αστικά κέντρα. Αναμένονται επίσης απεργίες τρένων σε κάποιες περιφερειακές γραμμές, ιδιαίτερα στα προάστια του Παρισιού. Μαθητές λυκείων και φοιτητές ενδέχεται επίσης να προβούν σε αποκλεισμούς και διαμαρτυρίες.

Το κίνημα «μπλοκάρουμε τα πάντα» δεν έχει κεντρική ηγεσία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση για το μέγεθος ή τη σοβαρότητα των διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι κινητοποιήσεις αυτές θα μπορούσαν να θυμίσουν τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» του 2018, οι οποίες ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία κατά του φόρου στα καύσιμα και εξελίχθηκαν σε μακροχρόνιο αντικυβερνητικό κίνημα, οργανωμένο από τη βάση, χωρίς σαφή ηγεσία ή πολιτική ταυτότητα.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων από τα συνδικάτα, έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Guardian