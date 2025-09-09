Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί νέο πρωθυπουργό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έχασε την πρόταση εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο σχεδόν εννέα μήνες μετά τον διορισμό του.

Η ανακοίνωση για τον διορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί, έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης, από το γραφείο του Γάλλου προέδρου.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διετέλεσε υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων στις κυβερνήσεις των: Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού.

Είχε προηγηθεί η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, την οποία αποδέχτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μπαϊρού παραιτήθηκε εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Μπαϊρού είχε προειδοποιήσει τους βουλευτές ότι η απομάκρυνσή του δεν θα έλυνε τα προβλήματα της χώρας. «Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να εξαλείψετε την πραγματικότητα», είπε. «Η πραγματικότητα θα παραμείνει αμείλικτη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το βάρος του χρέους, που είναι ήδη αβάσταχτο, θα γίνει βαρύτερο και πιο δαπανηρό», ανέφερε.

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, 38 ετών, θεωρείται από τα ανερχόμενα στελέχη της γαλλικής πολιτικής σκηνής και στενός συνεργάτης του Μακρόν. Έχει διατελέσει υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων από το 2022, ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει σε καίριες θέσεις στο Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και στο Υπουργείο των Υπερπόντιων Εδαφών.

Προερχόμενος αρχικά από τη συντηρητική Δεξιά, ο Λεκορνί προσχώρησε στο προεδρικό στρατόπεδο το 2017 και έκτοτε συγκαταλέγεται στους πιο πιστούς πολιτικούς συμμάχους του Μακρόν. Είναι γνωστός για τον πραγματισμό του, αλλά και για την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολους φακέλους, από την ενεργειακή κρίση έως την πολιτική άμυνας.

Με τον διορισμό του, ο Γάλλος πρόεδρος επιδιώκει να διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα, σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τα κοινωνικά κινήματα.