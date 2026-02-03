Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο - Nοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε μία 60χρονη καθηγήτρια την Τρίτη από μαθητή της, μέσα σε αίθουσα σχολείου στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ, ενώ η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν.

Η επίθεση στο σχολείο της Γαλλίας

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) όταν ένας μαθητής της Γ’ τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-15 ετών) μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.

Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο.

Une professeure a été victime d’une agression au couteau dans un collège de Sanary-sur-Mer.



Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi.



Je me rends sur place immédiatement. — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) February 3, 2026