Γαλλία: Άγνωστα drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση που εκπαίδευε Ουκρανούς στρατιώτες

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν τη Δευτέρα το βράδυ να πετούν πάνω από το στρατόπεδο Mourmelon-le-Grand στη βορειοανατολική Γαλλία, οδηγώντας σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε έρευνα από τις στρατιωτικές αρχές.

Η βάση φιλοξενεί το 501ο σύνταγμα αρμάτων μάχης και το 2024 χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών στο πλαίσιο της «Δύναμης Champagne», της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής που έχει στόχο την προετοιμασία ουκρανικών μονάδων σε τακτικές μάχης και στη χρήση οπλικών συστημάτων που παρέχει το Παρίσι

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η στρατιωτική αντιπροσωπεία του διαμερίσματος Μαρν διευκρίνισε ότι τα μικρά αεροσκάφη που εθεάθησαν «δεν ανήκαν σε στρατιωτικό προσωπικό». Η εφημερίδα L'Union ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το περιστατικό. Αμέσως μετά, η διοίκηση της βάσης ενίσχυσε την ασφάλεια.

Η γαλλική νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τις πτήσεις πολιτικών drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζοντας τέτοιες παραβιάσεις απειλή για την εθνική ασφάλεια, με ποινές που περιλαμβάνουν βαριά πρόστιμα ή φυλάκιση.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων παραβιάσεων που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα σε ευρωπαϊκές χώρες, από τη Σκανδιναβία μέχρι την Πολωνία και τις Βαλτικές. Άγνωστοι χειριστές UAV έχουν εντοπιστεί πάνω από στρατιωτικές και κρίσιμες πολιτικές υποδομές, προκαλώντας ακόμη και προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και ακυρώσεις πτήσεων.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκφράζουν υποψίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις επιχειρήσεις αυτές, τις οποίες χαρακτηρίζουν «υβριδικές επιθέσεις» με στόχο να δοκιμάσουν την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών αμυνών.

Για την περίπτωση του Mourmelon-le-Grand, οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει στοιχεία για την προέλευση, την πορεία ή τη διάρκεια των πτήσεων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες συντονίζουν τις αντιδράσεις τους.

Σήμερα Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση των κρατών-μελών της ΕΕ με θέμα την πρόταση για δημιουργία «τείχους drones» ως κοινή απάντηση στην αυξανόμενη απειλή.

