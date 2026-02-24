Αφθώδης πυρετός: Εντοπισμός νεών κρουσμάτων στην Κύπρο - Τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση

Η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Από νωρίς το πρωί, στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, με αντικείμενο τη διαχείριση των κρουσμάτων. Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Άμυνας, η ηγεσία της Αστυνομίας και άλλοι αρμόδιοι φορείς.

Η αιφνίδια εμφάνιση της νόσου έχει θέσει τις αρχές σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προστατευθεί η κτηνοτροφική βιομηχανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέτρα που πιθανώς θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες περιλαμβάνονται:

Πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων και αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων σε όλο το νησί.

Σφράγιση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί με τη βοήθεια της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς.

Εντατικοποίηση των ελέγχων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Από χθες έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή συντονισμός όλων των κρατικών μηχανισμών, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροτικής παραγωγής.

Τα πρώτα κρούσματα είχαν καταγραφεί προχθές, ωστόσο, παρά τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν αργά χθες το βράδυ, η κατάσταση φαίνεται να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Υποψίες θέτουν ότι η νόσος ενδέχεται να προήλθε μέσω μολυσμένου σανού, χωρίς όμως αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αφθώδης πυρετός: Τι είναι

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει ζώα με διχαλωτές οπλές, όπως βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και χοίρους.

Προκαλείται από ιό της οικογένειας Picornaviridae και μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία μέσω άμεσης επαφής μεταξύ ζώων, μολυσμένων επιφανειών, οχημάτων, ρούχων, ζωοτροφών, ακόμα και μέσω του αέρα σε μικρές αποστάσεις.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σιελόρροια και χαρακτηριστικές επώδυνες φλύκταινες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα, στα ούλα και στα άκρα των ζώων, που οδηγούν σε δυσκολία στη σίτιση και στη βάδιση. Η θνησιμότητα σε ενήλικα ζώα είναι σχετικά χαμηλή, όμως η νόσος προκαλεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγής γάλακτος, βάρους και αναπαραγωγικής ικανότητας, ενώ σε νεαρά ζώα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Σημειώνεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο υπό κανονικές συνθήκες και δεν μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης σωστά επεξεργασμένων ζωικών προϊόντων.

Ωστόσο, σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, αντιμετωπίζεται ως νόσος υψηλής επικινδυνότητας για την αγροτική οικονομία, με αυστηρά πρωτόκολλα περιορισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεωτική θανάτωση μολυσμένων κοπαδιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ