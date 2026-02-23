«Paracetamol challenge»: Τι λένε οι αρχές για τη φερόμενη τάση στα social media

Υγειονομικές αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το λεγόμενο «paracetamol challenge», μια διαδικτυακή πρόκληση που φέρεται να καλεί εφήβους να καταναλώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες παρακεταμόλης. Παρότι η ύπαρξη της τάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν φαίνεται εκτεταμένη, έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά υπερδοσολογίας.

Αναφορές για τη συγκεκριμένη «πρόκληση» υπάρχουν ήδη από το 2015. Ωστόσο, αναζητώντας τον όρο σε πλατφόρμες όπως το TikTok, εντοπίζεται κυρίως περιεχόμενο από γιατρούς και μέσα ενημέρωσης που προειδοποιούν για τους κινδύνους και όχι βίντεο εφήβων που συμμετέχουν ενεργά.

Στο Βέλγιο, το νοσοκομειακό κέντρο EpiCURA επιβεβαίωσε ότι τον Φεβρουάριο αντιμετώπισε τρεις ασθενείς με υπερδοσολογία παρακεταμόλης, οι οποίοι φέρεται να είχαν λάβει μέρος στην πρόκληση. Στις 6 Φεβρουαρίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Βελγίου εξέδωσε προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ότι η παρακεταμόλη δεν έχει ψυχοτρόπο δράση, ακόμη και σε υψηλές δόσεις.

Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράστηκαν και σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία, παιδιατρική νοσηλεύτρια από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μάλαγα κάλεσε τους γονείς, μέσω ανάρτησης του νοσοκομείου, να συζητούν με τα παιδιά τους για τη χρήση της τεχνολογίας και να είναι σε εγρήγορση για συμπτώματα όπως εμετός, κοιλιακός πόνος ή υπερβολική υπνηλία. Στη Φινλανδία, η επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων τόνισε την ανάγκη οι νέοι να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα φάρμακα και οι ενήλικες να ενημερώνουν έγκαιρα ακόμη και μικρά παιδιά.

Στην Πορτογαλία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος προειδοποίησε ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, επισημαίνοντας ότι η τοξικότητα της παρακεταμόλης μπορεί να εξελιχθεί πριν εμφανιστούν εμφανή κλινικά συμπτώματα. Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη στο ήπαρ, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ανάγκη μεταμόσχευσης ή ακόμη και θάνατο. Σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί και νεφρική βλάβη, ιδιαίτερα μετά από παρατεταμένη ή υπερβολική λήψη.

Παρακεταμόλη: Ποια είναι η ασφαλής δόση

Για τους ενήλικες, η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 γραμμάρια. Συνήθως χορηγούνται 500 mg έως 1 γραμμάριο κάθε 4 έως 6 ώρες. Στα παιδιά, η δοσολογία υπολογίζεται με βάση το βάρος και κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 mg ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Τα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης περιλαμβάνουν ναυτία, εμετό, έντονη εφίδρωση και λήθαργο και εμφανίζονται συνήθως μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Καθώς η ηπατική βλάβη εξελίσσεται, μπορεί να παρουσιαστεί έντονος κοιλιακός πόνος και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Σε περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.

Η παρακεταμόλη είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού. Όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών, θεωρείται γενικά ασφαλής. Οι ειδικοί, ωστόσο, υπενθυμίζουν ότι η αλόγιστη χρήση της μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Με πληροφορίες από Euronews