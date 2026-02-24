Στο Καπιτώλιο ο Τραμπ: Θα δώσει μια «μακρά ομιλία» για να πείσει για τη «χρυσή εποχή της Αμερικής»

Πως «η χρυσή εποχή της Αμερικής είναι εδώ» θα προσπαθήσει να πείσει το βράδυ, από το Καπιτώλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αν οι τάσεις που υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές αναμετρήσεις επιβεβαιωθούν, η αμερικανική δεξιά θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, προκαλώντας τριγμούς στη συνέχεια της δεύτερης θητείας του μεγιστάνα.

Συνηθισμένος να κυβερνά ανεμπόδιστος αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος έχει πλέον εμπόδια- κι από εκεί που δεν το περίμενε ακόμη- όπως για παράδειγμα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Όταν θα εκφωνήσει, στις 21:00 (τοπική ώρα, στις 04:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) την πρώτη του «ομιλία για την κατάσταση της ένωσης» της δεύτερης θητείας του μπροστά και στα δυο σώματα της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας, τα εννιά μέλη του κορυφαίου οργάνου της δικαιοσύνης θα βρίσκονται στην πρώτη σειρά.

Έξι εξ αυτών μόλις αποδυνάμωσαν το βασικό οικονομικό και διπλωματικό του όπλο, ακυρώνοντας μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Κάτι που τους μετέτρεψε σε στόχο ad hominem επιθέσεων σπάνιας ακόμη και γι’ αυτόν σφοδρότητας.

«Θα είναι μακρά ομιλία, καθώς έχουμε τόσα πράγματα να πούμε», προειδοποίησε από χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, προσκάλεσε, την τελευταία στιγμή, την εθνική ανδρών χόκεϊ των ΗΠΑ, που κέρδισε το χρυσό.

Στο ημικύκλιο, οι ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας θα μετρήσουν τον αρχηγό τους, η αντιδημοτικότητα του οποίου δεν σταματά να αυξάνεται, αλλά δεν τολμούν να του αντιμιλήσουν, με λιγοστές και σπάνιες εξαιρέσεις.

Οι δημοκρατικοί από την πλευρά τους, θέλουν να πιστεύουν ότι η μνησίκακη και βίαιη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή που τον οδήγησε, για δεύτερη φορά, στον Λευκό Οίκο, θα γυρίσει μπούμερανγκ στις midterms, τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, παραδοσιακά δύσκολες για τον εκάστοτε εν ενεργεία αρχηγό του κράτους.

Επέλεξαν τη νέα κυβερνήτρια στη Βιρτζίνια, την κεντρώα Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, που εξελέγη πέρυσι διεξάγοντας πραγματιστική και συσπειρωτική εκστρατεία, για τον παραδοσιακό αντίλογο της αντιπολίτευσης στην προεδρική ομιλία.

Σύμμαχοι κι αντίπαλοι των ΗΠΑ περιμένουν από την πλευρά τους από την ομιλία ενδείξεις για τις προθέσεις του απρόβλεπτου αμερικανού προέδρου όσον αφορά το Ιράν, την Κούβα, την Ουκρανία.

Η ομιλία «ρεκόρ» Τραμπ στο Κογκρέσο

Ο Τραμπ έσπασε ρεκόρ τον Μάρτιο του 2025, εκφωνώντας πολιτική ομιλία εφ’ όλης της ύλης, με διάρκεια μιας ώρας και σαράντα λεπτών, ενώπιον του Κογκρέσου. Έναν χρόνο αργότερα, δεν θεωρείται πολύ πιθανό ο Τραμπ, ολοένα πιο ασυγκράτητος όταν παίρνει τον λόγο δημόσια, να προτιμήσει τη συντομία, ή να δείξει πρόθεση να αλλάξει πορεία.

Ενδιαφέρον προκαλεί και το τι θα πει για μείζονα ζητήματα όπως τον πληθωρισμό, τους δασμούς και τις βίαιες απελάσεις των μεταναστών χωρίς χαρτιά, αν και σε όλα τα ζητήματα που ως πέρυσι του έδιναν πολιτική δύναμη, ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την πολιτική πίστωση που του έδωσαν οι ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις.

Προκάλεσε εξάλλου οργή σε μερίδα της βάσης του, του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), εξαιτίας της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν, με τον οποίο είχε στενή φιλική σχέση στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από BBC, PBS και ΑΠΕ-ΜΠΕ