Μεξικό: Πώς η σύντροφος του «Ελ Μέντσο» οδήγησε στον εντοπισμό του

Οι αρχές στο Μεξικό δήλωσαν ότι η παρακολούθηση του συντρόφου του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ήταν το «κλειδί» για τον εντοπισμό του περιβόητου βαρόνου ναρκωτικών.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ricardo Trevilla, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Κυριακής, η οποία περιλάμβανε και πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε όταν οι ειδικές δυνάμεις εντόπισαν τον «Ελ Μέντσο» «κρυμμένο» σε δασώδη περιοχή στην πολιτεία του Χαλίσκο.

Μετά από αρκετές ανταλλαγές πυροβολισμών, οκτώ ένοπλοι σκοτώθηκαν, ενώ ο ίδιος ο ηγέτης του καρτέλ και δύο από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν υπό κράτηση αλλά πέθαναν καθ’ οδόν προς την Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τον Trevilla.

Συνολικά, πάνω από 70 άτομα σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση και την επακόλουθη βία, περιλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, μελών του καρτέλ και πολιτών.

Ελ Μέντσο: Η παρακολούθηση της συντρόφου

Μεξικό και ΗΠΑ παρακολουθούσαν για χρόνια τον «Ελ Μέντσο», που αντιμετώπιζε δεκάδες εντάλματα για οργανωμένο έγκλημα και διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτή τη φορά, η επιχείρηση πληροφοριών στέφθηκε με επιτυχία. Ο Trevilla ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί εντόπισαν και άρχισαν να παρακολουθούν έναν έμπιστο συνεργάτη της συντρόφου του Ελ Μέντσο. Αυτό το άτομο συνόδευσε τη γυναίκα στην πόλη Tapalpa του Χαλίσκο την Παρασκευή για συνάντηση με τον Οσεγκέρα Θερβάντες.

Η ακριβής τοποθεσία επιβεβαιώθηκε με «πολύ σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες» από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Facebook Twitter Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες ή αλλιώς «Ελ Μέντσο»/Φωτογραφία: X

Μόλις η γυναίκα αποχώρησε μετά τη διανυκτέρευση με τον «Ελ Μέντσο», οι ειδικές δυνάμεις οριστικοποίησαν το σχέδιό τους. Μονάδες του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς εγκατέστησαν χερσαίο αποκλεισμό, ενώ έξι ελικόπτερα και επιπλέον ειδικές δυνάμεις ήταν σε ετοιμότητα στις πολιτείες που συνορεύουν με το Χαλίσκο.

Η Πολεμική Αεροπορία του Μεξικού παρείχε επιπλέον υποστήριξη με πτητικά μέσα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού επιβεβαιώθηκε η παρουσία του, ξεκίνησε η επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ενημερωνόταν για κάθε εξέλιξη ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στο βόρειο Μεξικό.

Βίαιη αντίδραση

Ο στρατηγός Trevilla περιέγραψε την αντίδραση των εγκληματιών ως εξαιρετικά βίαιη.

Ο «Ελ Μέντσο» προσπάθησε να διαφύγει με δύο φρουρούς ενώ μια βαριά οπλισμένη ομάδα έμεινε πίσω για να καθυστερήσει την προέλαση των στρατιωτικών. Ο αριθμός των νεκρών στο σημείο έφτασε τους οκτώ, δηλαδή τέσσερις περισσότερους από ό,τι είχε αναφερθεί αρχικά.

Μεταξύ των κατασχεθέντων όπλων ήταν δύο εκτοξευτές ρουκετών.

Ο Οσεγκέρα Θερβάντες προσπάθησε να κρυφτεί σε δασώδη περιοχή κοντά στην Tapalpa. Αν και οι εγκληματίες ήταν βαριά οπλισμένοι, δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τους εκτοξευτές ρουκετών.

Οι ειδικές δυνάμεις τον εντόπισαν τελικά «κρυμμένο στη βλάστηση», προκαλώντας νέα έντονη σύγκρουση που άφησε τον «Ελ Μέντσο» και δύο φρουρούς τραυματισμένους.

Αφού η περιοχή ασφαλίστηκε, ξεκίνησε η μεταφορά του «Ελ Μέντσο» και των φρουρών του σε νοσοκομείο μέσω ελικοπτέρου. Ωστόσο, ο Trevilla επιβεβαίωσε ότι πέθαναν καθ’ οδόν, καθώς ήταν ήδη σε «κρίσιμη κατάσταση».

Τα σώματά τους μεταφέρθηκαν στην Πόλη του Μεξικού αντί για την πρωτεύουσα του Χαλίσκο, για να αποφευχθούν πιθανά αντίποινα από το καρτέλ.

Με πληροφορίες από AP News