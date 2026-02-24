Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Revenge of the Nerds» και στη σειρά «Lizzie McGuire», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο Αμερικανός ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του έπειτα από χρόνια μάχης με τη διπολική διαταραχή, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός, Ρόμπερτ Καραντάιν, έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια Καραντάιν σε δήλωσή της στο Deadline τη Δευτέρα.

«Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένα φως για όλους γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του απέναντι στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε το ταξίδι του να ρίξει φως και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητούμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπόνια σας».

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, επίσης ηθοποιός, δήλωσε στο Deadline ότι η οικογένεια ήθελε ο κόσμος να γνωρίζει για την ψυχική ασθένεια του Ρόμπερτ.

«Θέλουμε ο κόσμος να το γνωρίζει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό», είπε. «Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να τιμήσω την όμορφη ψυχή του. Ήταν εξαιρετικά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα. Θα βρίσκουμε παρηγοριά στο πόσο αστείος μπορούσε να είναι, στο πόσο σοφός και απόλυτα αποδεκτικός και ανεκτικός ήταν. Αυτός ήταν ο μικρός μου αδελφός».

Το 2009, ο ετεροθαλής αδελφός του, Ντέιβιντ, πέθανε σε ηλικία 72 ετών από ασφυξία σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη. Ο Ρόμπερτ Καραντάιν είχε δηλώσει αργότερα ότι η ψυχική του ασθένεια πυροδοτήθηκε από τον θάνατο του αδελφού του και ότι τελικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.

Γεννημένος το 1954, ο Καραντάιν ήταν ο νεότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν. Είχε δύο ετεροθαλείς αδελφούς, τον Ντέιβιντ και τον Μπρους, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, και δύο μεγαλύτερους αδελφούς, τον Κιθ και τον Κρίστοφερ. Όλοι, εκτός από τον Κρίστοφερ, ασχολήθηκαν με την υποκριτική με κάποιον τρόπο.

Η καριέρα του στη μικρή και μεγάλη οθόνη

Ο Καραντάιν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο δίπλα στον Τζον Γουέιν στην ταινία «The Cowboys» το 1972. Ακολούθησαν ρόλοι στην οσκαρική ταινία «Coming Home» και μια μικρή συμμετοχή στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Mean Streets» το 1973, στην οποία πυροβόλησε τον αδελφό του Ντέιβιντ.

Το 1980 εμφανίστηκε στην ταινία «The Long Riders» μαζί με τους Ντέιβιντ και Κιθ, υποδυόμενοι τα αδέλφια Younger.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Καραντάιν ήταν η κωμωδία «Revenge of the Nerds» το 1984, στην οποία υποδύθηκε τον πρωταγωνιστή Λιούις Σκόλνικ. Για τον ρόλο αυτό, πέρασε χρόνο μυστικά στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, πείθοντας τους φοιτητές ότι ήταν πραγματικός «σπασίκλας». Επέστρεψε για τρία σίκουελ το 1987, το 1992 και το 1994.

Αργότερα έγινε ιδιαίτερα γνωστός σε μια νέα γενιά ως ο πατέρας της Λίζι ΜακΓκουάιρ, ο Σαμ, εμφανιζόμενος δίπλα στη Χίλαρι Νταφ σε 65 επεισόδια της δημοφιλούς παιδικής σειράς από το 2001 έως το 2004.

Ο Καραντάιν απέκτησε μία κόρη, την ηθοποιό Έβερ Καραντάιν, με τη Σούζαν Σνάιντερ. Στη συνέχεια παντρεύτηκε την Έντιθ Μάνι και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρίκα και τον Ίαν, πριν χωρίσουν το 2015 έπειτα από 25 χρόνια γάμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου το 2017, η Μάνι κατηγόρησε τον Καραντάιν ότι είχε επιχειρήσει να σκοτώσει και τους δύο σε τροχαίο δυστύχημα στο Κολοράντο το 2015, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι τότε βρισκόταν σε «ψυχωσική κατάσταση».

Με πληροφορίες από Guardian

