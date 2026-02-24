Σίδνεϊ: Απήγαγαν και σκότωσαν 85χρονο από λάθος, λέει η αστυνομία

Οι αρχές δηλώνουν «απολύτως βέβαιες» ότι οι δράστες πήραν τον λάθος άνθρωπο, καθώς ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του είχαν οποιαδήποτε σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα

Ένας 85χρονος παππούς απήχθη τα ξημερώματα της 13ης Φεβρουαρίου από το σπίτι του στο Σίδνεϊ, σε μια υπόθεση που η αστυνομία εκτιμά ότι οφείλεται σε λάθος ταυτοποίηση. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα σε θαμνώδη περιοχή στα περίχωρα της πόλης.

Το θύμα, ο χήρος Κρις Μπαγκσαριάν, ζούσε στη συνοικία Νορθ Ράιντ. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει ομάδα κουκουλοφόρων να σταματούν με SUV έξω από την κατοικία του πριν ακόμη ξημερώσει, να εισέρχονται στο σπίτι και να τον απομακρύνουν βίαια, ενώ εκείνος προσπαθεί να αντισταθεί.

Οι αρχές δηλώνουν «απολύτως βέβαιες» ότι οι δράστες πήραν τον λάθος άνθρωπο, καθώς ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του είχαν οποιαδήποτε σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πιθανός στόχος φέρεται να ήταν άνδρας με διασυνδέσεις σε γνωστή εγκληματική οικογένεια ή συγγενικό του πρόσωπο.

«Είμαστε όλοι εξοργισμένοι που κάτι τέτοιο συνέβη σε έναν αθώο άνθρωπο», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της έρευνας, Άντριου Μαρκς, κάνοντας λόγο για απερισκεψία εκ μέρους των δραστών.

Στις ημέρες που ακολούθησαν, η αστυνομία δεν έλαβε επίσημο αίτημα λύτρων. Ωστόσο, στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ άρχισαν να κυκλοφορούν μηνύματα και βίντεο που φέρονταν να δείχνουν τον 85χρονο τραυματισμένο. Σε ένα από τα μηνύματα ζητούνταν λύτρα ύψους 50 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων από άνδρα που είχε ζήσει παλαιότερα στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, απηύθυνε δημόσια έκκληση στους απαγωγείς να αφήσουν ελεύθερο τον ηλικιωμένο σε ασφαλές σημείο.

Λίγες ημέρες μετά την απαγωγή, δύο καμένα οχήματα εντοπίστηκαν σε άλλη περιοχή του Σίδνεϊ. Σε ένα από αυτά βρέθηκε χαλί με ίχνη αίματος, τα οποία οι αρχές συνέδεσαν τόσο με τον Μπαγκσαριάν όσο και με εγκαταλελειμμένο ακίνητο στην περιοχή Ντουράλ.

Οι έρευνες οδήγησαν τελικά σε θαμνώδη περιοχή κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Πιτ Τάουν, όπου το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα. Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν, επισημαίνοντας ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου.

Ο Μαρκς δήλωσε ότι η οικογένεια έχει ενημερωθεί και απηύθυνε έκκληση σε όποιον ενδεχομένως είδε ύποπτες κινήσεις στην περιοχή το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύμφωνα με το Sydney Morning Herald, περιστατικά λανθασμένης ταυτοποίησης φαίνεται να αυξάνονται στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ, καθώς εγκληματικά δίκτυα αναθέτουν επιθέσεις σε τρίτους. Πέρυσι, 23χρονος είχε δολοφονηθεί σε παρόμοια υπόθεση που αποδίδεται επίσης σε λάθος στόχο.

Με πληροφορίες από BBC