Ισραήλ: «Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο» τόνισε ο Νετανιάχου για την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι «προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο»

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του βρίσκεται σε «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες» λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αναφορά σχετίζεται με τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Το Ιράν προχώρησε νωρίτερα σε νέες δηλώσεις, αναφέροντας πως οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».

