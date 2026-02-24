ΟΗΕ: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο από την αρχή του 2026

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι που προσπάθησαν να περάσουν στη Ευρώπη έχουν καταγραφεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη Μεσόγειο από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ. Ο οργανισμός κάνει λόγο για το πιο θανατηφόρο ξεκίνημα χρονιάς από τότε που άρχισε να τηρεί συστηματικά στοιχεία, το 2014.

Στον συνολικό απολογισμό περιλαμβάνεται και ναυάγιο που σημειώθηκε το Σάββατο νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι εκτιμάται ότι χάθηκαν όταν σκάφος ανατράπηκε σε κακές καιρικές συνθήκες, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια από τους Καλούς Λιμένες. Οι αρχές διέσωσαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικους, ενώ εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί, τριών ανδρών και μίας γυναίκας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το σκάφος είχε αναχωρήσει από την Τομπρούκ της Λιβύης στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο οργανισμός ζητά ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, κυρίως στην κεντρική Μεσόγειο, καθώς και πιο στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, ώστε να αποτρέπονται νέοι θάνατοι και να διασφαλίζεται ασφαλής αποβίβαση των διασωθέντων.

Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία συνεχίζονται οι αναφορές για σορούς που ξεβράζονται σε ακτές. Τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν 15 σοροί σε παραλίες της Καλαβρίας και της Σικελίας, που εκτιμάται ότι συνδέονται με ναυάγια του Ιανουαρίου, όταν σκάφη που έφευγαν από τη Βόρεια Αφρική αντιμετώπισαν ισχυρές καταιγίδες στη διαδρομή. Στην περιοχή της Τροπέα, δημοφιλούς παραθαλάσσιας πόλης της Καλαβρίας, φοιτητές εντόπισαν τη σορό άνδρα που φορούσε πορτοκαλί σωσίβιο, ενώ κοντά βρέθηκε και σορός γυναίκας. Σοροί έχουν εντοπιστεί και στο νησί Παντελερία της Σικελίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιταλία: Αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό ετοιμάζει η κυβέρνηση Μελόνι

Καθολικοί επίσκοποι στην Καλαβρία και τη Σικελία άσκησαν κριτική στις μεταναστευτικές πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι οι πνιγμοί δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά αποτέλεσμα απάνθρωπων πολιτικών επιλογών. Τόνισαν ότι η επιτυχία μιας πολιτικής δεν μπορεί να μετριέται μόνο από τον αριθμό όσων φτάνουν, αγνοώντας όσους χάνονται στη διαδρομή.

Οι παρεμβάσεις τους ακολούθησαν την έγκριση νομοσχεδίου από την κυβέρνηση Μελόνι, το οποίο επιτρέπει την ενεργοποίηση μέτρων θαλάσσιας αποτροπής όταν οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στη σκληρότερη γραμμή της κυβέρνησης Μελόνι απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, που περιλαμβάνει αυστηρότερες ρυθμίσεις για τα πλοία διάσωσης οργανώσεων, αυξημένες ποινές για διακινητές και μέτρα που στοχεύουν σε ταχύτερους επαναπατρισμούς.

Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθήθηκαν αλλαγές στους κανόνες ασύλου, ύστερα από πιέσεις κρατών-μελών που ζητούν πιο αυστηρή προσέγγιση. Η Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ασφάλεια των συνόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, το 2025 έφτασαν με σκάφη στις ιταλικές ακτές 66.296 άνθρωποι, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2024 και περίπου στο μισό σε σχέση με το 2023, χρονιά κατά την οποία η Ιταλία ενίσχυσε συμφωνίες με τη Λιβύη και την Τυνησία με στόχο τον περιορισμό των αφίξεων.

Με πληροφορίες από Guardian