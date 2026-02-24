Μήνυμα Ισραήλ σε Λίβανο: «Θα απαντήσουμε» αν εμπλακεί η Χεζμπολάχ σε ενδεχόμενο πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ

Έμμεσο μήνυμα στον Λίβανο έστειλε το Ισραήλ, αναφερόμενο στον ενδεχόμενο πόλεμο Ιράν - ΗΠΑ.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι θα πλήξει σκληρά τον Λίβανο, στοχοθετώντας μη στρατιωτικές υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, στην περίπτωση που η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, όπως αποκάλυψαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τον Λίβανο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η προεδρία του Λιβάνου δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την Πέμπτη στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι την Κυριακή, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των αντιπάλων.

Το Ισραήλ κατάφερε σοβαρά πλήγματα στη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στη διάρκεια πολέμου το 2024, σκοτώνοντας τον ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, μαζί με χιλιάδες μαχητές της και καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου της.

Η σιιτική Χεζμπολάχ ιδρύθηκε από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης το 1982.

Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τον περασμένο μήνα ότι η οργάνωση δεν είναι «ουδέτερη» στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και ότι «στοχοθετείται από την πιθανή επιθετικότητα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα επιλέξουμε εν ευθέτω χρόνω πώς να ενεργήσουμε, εάν θα παρέμβουμε ή όχι», δήλωσε ο Κασέμ.

Στο μεταξύ, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποσύρει μη αναγκαίους κυβερνητικούς υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, δήλωσε χθες υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η προειδοποίηση στον Τραμπ για το Ιράν

Ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους συμβούλους του για πιθανούς κινδύνους από ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, ανέφεραν χθες, Δευτέρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και την εφημερίδα The Washington Post, οι ανησυχίες του Κέιν περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο στρατηγός επισήμανε επίσης ελλείψεις σε σημαντικά όπλα, καθώς και την περιορισμένη υποστήριξη εκ μέρους των συμμάχων των ΗΠΑ ως σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για οποιαδήποτε επιχείρηση και για το προσωπικό των ΗΠΑ.

Ο Κέιν φέρεται να εξέφρασε τις ανησυχίες του την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και υψηλόβαθμους συμβούλους.

Οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν θα έθετε προκλήσεις επειδή τα αμερικανικά αποθέματα όπλων έχουν εξαντληθεί λόγω της υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ και την Ουκρανία, φέρεται να είπε ο Κέιν, ενώ σε συναντήσεις στο Πεντάγωνο εξέφρασε επίσης ανησυχίες για ενδεχόμενες αμερικανικές απώλειες.

Ο Τραμπ απέρριψε τα ρεπορτάζ με ανάρτηση του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τα «100% εσφαλμένα» και κατηγορώντας «τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων», τα «Fake News Media» όπως τα αποκαλεί, ότι ισχυρίζονται πως ο Κέιν είναι αντίθετος σε έναν πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε πως ο Κέιν, «όπως όλοι μας, θα ήθελε να μην δει Πόλεμο», αλλά είναι πεπεισμένος για τη νίκη, εφόσον δοθεί διαταγή για στρατιωτική δράση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μόνον ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις και επανέλαβε ότι θα προτιμούσε μια συμφωνία με το Ιράν. «Αν δεν κάνουμε μια Συμφωνία, θα είναι πολύ κακή ημέρα γι' αυτή τη Χώρα», έγραψε.