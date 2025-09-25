ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σκληραίνει η στάση του ΝΑΤΟ: Πολωνία και σύμμαχοι θέλουν πιο δυναμική απάντηση στη Ρωσία

Ρωσικά μαχητικά και drones παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ - Θα τα καταρρίψουν οι σύμμαχοι; - Ο κίνδυνος κλιμάκωσης και τα μυστικά σχέδια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Είμαστε έτοιμοι να τα καταρίψουμε»: Η Πολωνία και οι σύμμαχοι σκληραίνουν τη στάση απέναντι στη Ρωσία Facebook Twitter
φωτ.: Wikipedia
0

Οι συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ από ρωσικά μαχητικά και drones δημιουργούν κρίσιμο δίλημμα στη Συμμαχία: να τα καταρρίψει ή όχι;

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέχρι να αναχαιτιστούν από μαχητικά της Συμμαχίας – ανάμεσά τους και ιταλικά F-35. Λίγες μέρες νωρίτερα, ρωσικά drones εισήλθαν στην Πολωνία, με τουλάχιστον τρία να καταρρίπτονται από πολωνικά F-16 και ολλανδικά F-35.

Το ΝΑΤΟ απάντησε με αυστηρό μήνυμα: «Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», ανέφεραν οι πρεσβευτές της Συμμαχίας.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.

Ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Σουηδία και η Λιθουανία, δηλώνουν έτοιμες να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη αν ξαναμπούνε στον εναέριό τους χώρο.

Ωστόσο, οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ παραμένουν απόρρητοι. Εγκρίνονται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) με ομοφωνία και εφαρμόζονται από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR). Το βασικό τους δόγμα είναι πως το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και στόχος του είναι να αποτρέπει, όχι να προκαλεί.

Γιατί δεν κατέρριψε το ΝΑΤΟ τα MiG-31 στην Εσθονία;

  • Δεν υπήρξε άμεση απειλή.
  • Οι παραβιάσεις θεωρούνται συχνά «δοκιμές» ή ακόμη και λάθη πτήσης.
  • Ο κίνδυνος κλιμάκωσης και παγκόσμιας σύρραξης θεωρείται πολύ μεγάλος.

Πάντως, η συζήτηση για αλλαγή των κανόνων έχει ήδη ανοίξει. Εσθονία, Λιθουανία και Τσεχία ζητούν πιο αυστηρή απάντηση στο μέλλον – ακόμα και κατάρριψη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ναι, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους».

Τελευταία φορά που ΝΑΤΟϊκή χώρα κατέρριψε ρωσικό μαχητικό ήταν το 2015, όταν η Τουρκία έριξε ένα Sukhoi-24 μετά από 17 δευτερόλεπτα παραβίασης. Η κίνηση είχε τεράστιες συνέπειες: κυρώσεις από τη Μόσχα, αλλά και τέλος στις ρωσικές παραβιάσεις στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Διεθνή / Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Παγκοσμίως, παρόμοια προγράμματα δωρεάν διατροφής σε μαθητές έχουν βελτιώσει την υγεία, τις σχολικές επιδόσεις και τη φοίτηση, όμως το ινδονησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως το ακριβότερο που ταυτόχρονα αποτελεί στόχο έντονων ανησυχιών
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Διεθνή / Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον πρώην Γάλλο πρόεδρο πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας
LIFO NEWSROOM
Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ έφτιαξε μια «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Διεθνή / O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο
LIFO NEWSROOM
 
 