Drone Wall, το πλάνο της Κομισιόν για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Η απόφαση της Κομισιόν ύστερα από τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών

Ποιο είναι το πλάνο της Κομισιόν για την προστασία του εναέριου χώρου των κρατών-μελών / Φωτογραφία: Unsplash
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την προετοιμασία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall».

Ως Drone Wall ορίζεται ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία παίρνει το πράσινο φως από την Κομισιόν, ύστερα από τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία και μερικές ημέρες πριν, στην Εσθονία.

Η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις, Ανίτα Χίπερ, εξήγησε ότι παρατηρείται ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών το οποίο δεν γίνεται να αγνοηθεί. Όπως τόνισε, πιο αναλυτικά: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, όπως επιβεβαιώνει η Κομισιόν. Αυτή η τεχνολογική υποδομή θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, εξήγησε ότι το έργο βρίσκεται στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία:

Πρώτον ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών
και δεύτερον η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Όσο για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, σημείωσε, ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».


Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Διεθνή

