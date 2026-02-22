Σεισμός τώρα 7,1R στη Μαλαισία

Σεισμός τώρα 7,1 Ρίχτερ στην πολιτεία Σαμπά της Μαλαισίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Οι πρώτες πληροφορίες για την ισχυρή δόνηση στη Μαλαισία μεταδίδουν πως το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 619,8 χιλιόμετρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 97 χιλιόμετρα βόρεια του Kota Kinabalu στη Μαλαισία και 62 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Kudat.

Όπως ειπώθηκε, μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.

#Earthquake (#gempa bumi) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 62 km W of #Kudat (#Malaysia) || 5 min ago (local time 23:57:46). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/XJYD3tcBwK — EMSC (@LastQuake) February 22, 2026