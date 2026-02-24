ΗΠΑ: Ισχυρή χιονοθύελλα έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες - Έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν πτήσεις

Ισχυρή χιονοθύελλα με θυελλώδεις ανέμους «χτύπησε» τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τους 60 πόντους.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν τη λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 16:30 (τοπική ώρα) και κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια μπροστά από τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους.

Άνεμοι που έφτασαν έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, σε συνδυασμό με έντονη χιονόπτωση, έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη, δημιουργώντας συνθήκες «whiteout» (σ.σ. λευκό πέπλο) και εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα.

Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ επιβλήθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων στο Νιου Τζέρσεϊ, στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης και σε τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένα μέτρα ήρθησαν σταδιακά, οι αρχές συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το CBS News New York, η κακοκαιρία καταγράφηκε ως η ένατη μεγαλύτερη χιονοθύελλα στην ιστορία της Νέας Υόρκης από το 1869.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, στο Σέντραλ Παρκ είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 50 εκατοστά χιονιού, ενώ στο Μπρούκλιν και στο Κουίνς το ύψος έφτασε περίπου τα 51 εκατοστά. Στο Λονγκ Άιλαντ και στο Σέντραλ Άισλιπ σημειώθηκαν έως και 79 εκατοστά, ενώ πολλές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ ξεπέρασαν τα 60 εκατοστά.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης, ακύρωσε τα μαθήματα της Δευτέρας και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με καθολική απαγόρευση μετακινήσεων, η οποία ήρθη γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία αναμένεται να επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

«Παρότι η απαγόρευση έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς. Αντίστοιχα μέτρα ελήφθησαν στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για περιοχές της νότιας Νέας Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Στη Μασαχουσέτη ζητήθηκε η ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «σοβαρή καταιγίδα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή». Στη Βοστώνη ανακοινώθηκε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η απαγόρευση μετακινήσεων στο Ρόουντ Άιλαντ παραμένει σε ισχύ, με επανεκτίμηση της κατάστασης να έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης.

Διακοπές ρεύματος

Περισσότερα από 500.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, κυρίως στη Μασαχουσέτη και στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το PowerOutage.us. Το NBC μετέδωσε ότι πάνω από 600.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ. Στο Atlantic City, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Σημαντικές ήταν και οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια, ενώ οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ευέλικτες πολιτικές αλλαγής εισιτηρίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

Σύμφωνα με το FlightAware, περισσότερες από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και πάνω από 5.600 τη Δευτέρα, ενώ για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί περισσότερες από 1.700 πτήσεις.