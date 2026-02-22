Ιράν: Πώς η παρατεταμένη ανάπτυξη «λυγίζει» τους ναύτες των ΗΠΑ στο USS Gerald R. Ford

Η παρατεταμένη ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ, προκαλεί αυξανόμενη πίεση στο πλήρωμα και στα σπίτια τους, σύμφωνα με μαρτυρίες ναυτών που βρίσκονται πάνω στο πλοίο και συγγενών τους στην ξηρά.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη θάλασσα από τον περασμένο Ιούνιο. Τον Οκτώβριο, το Πεντάγωνο άλλαξε την αρχική του πορεία: αντί για την προγραμματισμένη αποστολή στη Μεσόγειο, το πλοίο κατευθύνθηκε προς την Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που συνδέθηκαν με κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του τότε ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Στη συνέχεια, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι η αποστολή παρατείνεται εκ νέου, αυτή τη φορά με επιστροφή προς την ανατολή και κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υποστηριχθεί ενδεχόμενο αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Το πλοίο πέρασε από τα Στενά του Γιβραλτάρ την Παρασκευή, σύμφωνα με δορυφορική φωτογραφία που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο Απόστρατος αντιναύαρχος Mark Montgomery σημειώνει ότι σε καιρό ειρήνης οι αναπτύξεις αεροπλανοφόρων είναι συνήθως εξάμηνες, με πρόβλεψη για λίγους μήνες υπέρβασης αν χρειαστεί.

Στην περίπτωση του Ford, ωστόσο, το πλήρωμα μετρά ήδη οκτώ μήνες μακριά από το σπίτι, με το ενδεχόμενο η συνολική ανάπτυξη να φτάσει τους 11 μήνες, κάτι που, όπως επισημαίνεται, θα αποτελούσε ρεκόρ συνεχούς ανάπτυξης για πλοίο του αμερικανικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πίεση δεν είναι μόνο ψυχολογική. Παρατεταμένες αποστολές φθείρουν και το ίδιο το πλοίο, καθώς βλάβες εμφανίζονται συχνότερα και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή αναβαθμίσεις αναβάλλονται, με «αλυσιδωτές» συνέπειες στον συνολικό σχεδιασμό ναυπηγείων και άλλων μονάδων.

«Χάθηκαν κηδείες, ακυρώθηκαν σχέδια»

Ένας ναύτης ανέφερε ότι αρκετά μέλη του πληρώματος είναι θυμωμένα και απογοητευμένα, με αρκετούς να σκέφτονται να αποχωρήσουν από το Πολεμικό Ναυτικό μετά την επιστροφή. Ναύτης που μίλησε στην εφημερίδα είπε ότι σκέφτεται σοβαρά να παραιτηθεί: πέρα από την απουσία από τη μικρή της κόρη, αυτό που τη «σπάει» περισσότερο είναι η αβεβαιότητα για το πότε θα μπορέσει να δει ξανά την οικογένειά της.

Η παράταση μπορεί να σημαίνει χαμένα γενέθλια, γάμους, ακόμη και κηδείες. Πατέρας ναύτη από την Πενσιλβάνια περιέγραψε ότι ο γιος του -ελεγκτής στο κατάστρωμα πτήσεων- έλειψε από τον θάνατο του προπάππου του, ενώ δεν μπόρεσε να σταθεί δίπλα στην οικογένεια και σε άλλες δύσκολες στιγμές. Επεξήγησε επίσης ότι η επικοινωνία είναι σποραδική, ειδικά όταν το πλοίο μπαίνει σε «ghost mode», με εβδομάδες χωρίς σήμα και ξαφνικά τηλεφωνήματα μέσα στη νύχτα από κάποια σύντομη στάση σε λιμάνι.

Ο κυβερνήτης του πλοίου, Capt. David Skarosi, αναγνώρισε σε επιστολή προς τις οικογένειες το «τσίμπημα» της νέας παράτασης, λέγοντας ότι αιφνιδίασε ακόμη και τον ίδιο. Σύμφωνα με το κείμενο που επικαλείται η WSJ, ανέφερε ότι περίμενε να βρίσκεται σπίτι «μέσα σε λίγες εβδομάδες», ενώ σημείωσε πως μίλησε με ναύτες που προσπαθούν να συμβιβαστούν με το ότι θα χάσουν ταξίδια, γάμους και οικογενειακά σχέδια. Το μήνυμά του, ωστόσο, ήταν ότι «όταν η χώρα καλεί, απαντάμε».

ΗΠΑ: Ένα πρόβλημα στο αποχετευτικό

Στο μεταξύ, το πλοίο αντιμετώπισε και ζητήματα στο σύστημα αποχέτευσης. Το αμερικανικό ναυτικό, σε δήλωση που παρατίθεται στο δημοσίευμα, ανέφερε ότι το σύστημα λυμάτων, που βασίζεται σε τεχνολογία κενού και εξυπηρετεί περίπου 650 τουαλέτες, παρουσίασε προβλήματα κατά την ανάπτυξη, με κατά μέσο όρο μία κλήση συντήρησης την ημέρα. Τόνισε όμως ότι η κατάσταση βελτιώνεται και ότι τα ζητήματα δεν επηρέασαν τη δυνατότητα του αεροπλανοφόρου να εκτελέσει την αποστολή του.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η υπερκόπωση πληρωμάτων δεν αφορά αποκλειστικά το Ford. Αναφέρεται ως παράδειγμα η περίοδος Απριλίου-Μαΐου 2025, όταν το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman έχασε αρκετά μαχητικά αεροσκάφη κοντά στο τέλος μιας οκτάμηνης ανάπτυξης, με έρευνα του Ναυτικού να αποδίδει το περιστατικό στον υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική παρουσία στην περιοχή ενισχύεται και με άλλες μονάδες: πέρα από το Ford, στη Μέση Ανατολή έχει σταλεί και το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με την ομάδα κρούσης του, ενώ η συνολική εικόνα δείχνει την ένταση που δημιουργούν οι αποφάσεις ανάπτυξης όχι μόνο στρατηγικά, αλλά και στην καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων που υπηρετούν πάνω σε πλοία που δεν «γυρίζουν σπίτι» όταν το περιμένουν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

