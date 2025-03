Fyre Festival 2: Το «μεγαλύτερο φιάσκο των μουσικών φεστιβάλ» επιστρέφει - ή μήπως όχι;

Το μουσικό φεστιβάλ Fyre 2 έχει ανακοινωθεί, χωρίς όμως να έχει γίνει τίποτα για την προετοιμασία του, παρά τους ισχυρισμούς του διοργανωτή Billy McFarland, λένε μεξικανοί αξιωματούχοι.

Τα εισιτήρια για το Fyre Festival 2 στα τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου του 2025, που φέρεται να πραγματοποιείται στο Isla Mujeres, έχουν αρχίσει να πωλούνται, αλλά τα απαραίτητα έγγραφα δεν έχουν κατατεθεί ακόμη, λένε οι αξιωματούχοι. Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, το Ayuntamiento de Isla Mujeres (το δημαρχείο του μεξικανικού νησιού) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχεια της χαοτικής εκδήλωσης του 2017. «Η Γενική Διεύθυνση Τουρισμού της Isla Mujeres ενημερώνει ότι κανένα πρόσωπο ή εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από το γραφείο αυτό ή από οποιαδήποτε άλλη δημοτική κυβερνητική υπηρεσία για την εν λόγω εκδήλωση», ανέφερε. Το δημαρχείο συμβούλευσε τους πολίτες να ενημερώνονται για εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό από τα «επίσημα κανάλια».

Ο Edgar Gasca, Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού της Isla Mujeres, διέψευσε επίσης ότι οι υπάλληλοι γνώριζαν για το φεστιβάλ, λέγοντας στην εφημερίδα The Guardian σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου: «Δεν έχουμε καμία γνώση για την εκδήλωση αυτή, ούτε επαφή με οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία σχετικά με αυτήν. Για εμάς, πρόκειται για ένα γεγονός που δεν υπάρχει». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το Fyre Festival 2 θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, με τα γενικά εισιτήρια να ξεκινούν από 1.400 δολάρια και φτάνουν έως και το 1,1 εκατομμύρια δολάρια.

Το «φιάσκο» του Fyre Festival

Η πρώτη διοργάνωση του Fyre Fest έγινε τον Απρίλιο του 2017 και μετατράπηκε στο μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία των μουσικών φεστιβάλ. Διάσημα μοντέλα και influencers έδωσαν το παρών ενώ τα εισιτήρια κόστιζαν κοντά στα χίλια δολάρια. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, οι επισκέπτες έμαθαν ότι η εκδήλωση ήταν ανοργάνωτη, με αυτοσχέδιες σκηνές και γεύματα σε κουτιά - κάτι που απείχε πολύ από την υποσχόμενη πολυτελή εμπειρία.

Ο διοργανωτής Sam McFarland κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες για απάτη σε σχέση με το φεστιβάλ και εξέτισε ποινή φυλάκισης από το 2018 έως το 2022. Μετά τα σχόλια των Μεξικανών αξιωματούχων σχετικά με το Fyre Festival 2, ο McFarland μίλησε σε ένα βίντεο στο Instagram, λέγοντας: «Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να ακούσετε απευθείας από εμένα τι πραγματικά συμβαίνει».

«Πρώτον, το Fyre 2 είναι πραγματικό. Δεύτερον, έχουμε απίστευτους συνεργάτες που ηγούνται του φεστιβάλ. Είναι υπεύθυνοι για όλα τα logistics, τις παραγωγές και τις επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει μια απίστευτη ομάδα παραγωγής στο Μεξικό που δεν αστειεύεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβουν ποτέ ένα ψεύτικο φεστιβάλ», δήλωσε. Ο McFarland ανέφερε στο Instagram post ότι το φεστιβάλ έχει καταλύματα και οι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι για τη διοργάνωση.

«Οι συνεργάτες μου και εγώ παραμείναμε σε επικοινωνία με την τοπική και την πολιτειακή κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση και μια επιτυχημένη εκδήλωση που ωφελεί την τοπική οικονομία, μοιράζεται την ομορφιά της μεξικανικής Καραϊβικής με τον κόσμο και συμβάλλει στην αποκατάσταση όλων των αδικιών», είπε. «Το Fyre 2 προχωράει και προχωράμε με πλήρη ακεραιότητα. Από εδώ και στο εξής, οι ενημερώσεις θα έρχονται απευθείας από εμένα», συνέχισε ο McFarland.

Ωστόσο, εκτός του ότι οι αρχές του νησιού δεν έχουν ενημερωθεί για τίποτα, δεν έχει ανακοινωθεί και κανένα από τα μουσικά Line-up. Το φιάσκο της πρώτης διοργάνωσης ήταν τέτοιο που το Netflix γύρισε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο « FYRE: The Greatest Party That Never Happened».