Φρενίτιδα για τους Coldplay στην Ινδία: Στη «μάχη» 13 εκατ. άτομα για ένα εισιτήριο

Η αναμονή για τα εισιτήρια της συναυλίας της ίσως Τέιλορ Σουίφτ να δημιουργεί σύγχυση, αλλά αυτή για τους Coldplay στην Ινδία αποδείχθηκε ακόμη πιο απαιτητική.

Η ανακοίνωση της συναυλίας τους για το 2025, στο πλαίσιο της περιοδείας Music Of The Spheres World Tour, έκανε τους Ινδούς φαν να ξεκινήσουν έναν μαραθώνιο προετοιμασιών για την απόκτηση ενός πολυπόθητου εισιτηρίου. Οι Coldplay είχαν να εμφανιστούν στην Ινδία από το 2016, κάτι που έκανε τη συναυλία ακόμη πιο πολυαναμενόμενη.

Dear @coldplay , fans in India are struggling to get tickets on @Bookmyshow_live with waitlists over 300k, but platforms like Viagogo (search coldplay india tickets on google, first sponsored link will be VIAGOGO)are selling them at inflated prices. #coldplayindia #BookMyShow pic.twitter.com/tsZi4CKl6M

Η Κυριακή που έγινε γνωστή ως "Coldplay Ticketing Sunday" άφησε το κοινό διχασμένο. Κάποιοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια, ενώ άλλοι έμειναν με την απογοήτευση της τεράστιας αναμονής στις εικονικές ουρές. Η διαδικασία κράτησε τους φαν σε αναμονή για ώρες, με το σύστημα της πλατφόρμας BookMyShow να καταρρέει προσωρινά από τη μαζική επισκεψιμότητα, ενώ παράλληλα κατέκλυσαν τα social media με χιουμοριστικά σχόλια και memes.

i’m lucky to experience coldplay twice in my life, once in mumbai in 2016, and then in new york in 2021.. for the @GlblCtzn festival on both the occasions, and it was an experience of a lifetime! now that they have 3 full shows in india in 2025, i’m getting a major fomo! 👀 pic.twitter.com/DP6kCCrZ9L