Φωτιά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια -Αλληλοκατηγορούνται Ρωσία και Ουκρανία

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (11/08) στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νότια Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προκάλεσαν τη φωτιά, η οποία ήταν ορατή από εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο. Ένας τοπικός αξιωματούχος στην πόλη Νικόπολη ανέφερε ανεπίσημες πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά καίγοντας ελαστικά αυτοκινήτων στους πύργους ψύξης, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Από την άλλη πλευρά, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιφέρειας Ζαπορίζια, Εβγκένι Μπαλίτσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκάλεσε τη φωτιά με βομβαρδισμούς στην κοντινή πόλη Ενερχοντάρ.

Η ρωσική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού ανακοίνωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κοντά στους πύργους ψύξης, υπογραμμίζοντας ότι η φωτιά δεν επηρέασε τη λειτουργία του σταθμού και δεν είχε καμία επίπτωση στην ασφάλειά του. Παράλληλα, οι δείκτες ακτινοβολίας παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο αναλυτής πυρηνικών θεμάτων, Ντμίτρι Γκορτσακόφ, έγραψε στο Χ ότι «στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον πύργο ψύξης που να μπορεί να καεί, οπότε αυτό μοιάζει πολύ με εμπρησμό.

Ίσως πρόκειται για πρόκληση με στόχο να κατηγορηθούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για βομβαρδισμό ή απόπειρα επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια; Τότε, αναμένουμε δηλώσεις από τη ρωσική πλευρά για αυτό. Αν υπήρχε πραγματικά βομβαρδισμός, είναι παράξενο που ο ίδιος ο πύργος ψύξης δεν έχει υποστεί ζημιές και παραμένει άθικτος - είναι δύσκολο να καταφέρει κανείς να χτυπήσει το εσωτερικό του με πυροβόλο όπλο ή ρουκέτα χωρίς να προκαλέσει ζημιές στους τοίχους. Δεν το πιστεύω. Έχει ύψος τουλάχιστον 150 μέτρα και διάμετρο περίπου 50-60 μέτρα στην κορυφή. Κάτι πρέπει να έχει πέσει κάθετα από πάνω.

Ή ίσως από το έδαφος. Θα πει η Ρωσία ότι πρόκειται για μια ομάδα σαμποτέρ; Αλλά γιατί να κάψουν έναν πύργο ψύξης; Θα χρειαζόταν πολύ καύσιμο για να το κάνουν αυτό. Είναι ασαφές γιατί θα υπήρχε τέτοια φωτιά - επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα μέσα που να μπορεί να καεί - οι τοίχοι του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και μέσα, στο κάτω μέρος, υπάρχουν μόνο μεταλλικοί σωλήνες.

Ίσως υπήρχε αποθήκη με κάτι εύφλεκτο ή εκρηκτικό μέσα; Τότε θα μπορούσε να ήταν είτε τυχαία φωτιά είτε στοχευμένη επίθεση με drone σε αυτή την αποθήκη, η οποία την έβαλε φωτιά αν ήταν στρατιωτική αποθήκη ή κάτι τέτοιο.

Το βασικό είναι ότι αυτοί οι πύργοι ψύξης δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και δεν είναι σημαντικοί για την ασφάλειά του. Όταν οι μονάδες λειτουργούν πλήρως, χρησιμοποιούνται για να ψύχουν το νερό που ψύχει τις τουρμπίνες, για να βοηθήσουν τη λίμνη ψύξης. Στη σημερινή κατάσταση, όπου όλοι οι αντιδραστήρες είναι σε ψυχρή διακοπή, απλώς στέκονται και δεν χρησιμοποιούνται.

Και βρίσκονται 1,5 χιλιόμετρο από τη πλησιέστερη μονάδα ισχύος. Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος οποιουδήποτε ατυχήματος ραδιενέργειας. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ακόμη και η ουκρανική πλευρά λέει ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά (σε άλλες δηλώσεις).

Με λίγα λόγια, περιμένουμε κάποιες δηλώσεις είτε από τη ρωσική πλευρά με πιθανές κατηγορίες (που θα αποκαλύψουν το σχέδιο αν πρόκειται για πρόκληση) είτε από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Η τελευταία, ακόμα κι αν δεν επιτραπεί να προσεγγίσει τους πύργους ψύξης (για σιγουριά), τουλάχιστον θα μάθει τη θέση της ρωσικής πλευράς και την εξήγησή τους για το τι συμβαίνει.

